Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

FAMOSOS

Ator da TV Globo pode perder bens por dívida de R$ 35 mil

Cobrança envolve um empréstimo contratado em 2024

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Cena da novela 'A Viagem'
Cena da novela 'A Viagem' - Foto: Divulgação/ TV Globo

O ator global Maurício Mattar, conhecido por atuar em produções da TV Globo, como 'Por Você', 'Roque Santeiro', 'Rainha da Sucata' e 'A Viagem', enfrenta uma cobrança judicial de R$ 35.830,99 por uma dívida relacionada a um empréstimo contratado em 2024. A ação foi movida pela cooperativa de crédito Sicoob Credifiemg, que busca recuperar o valor e pediu à Justiça medidas para garantir o pagamento pelo artista.

O processo de execução de título extrajudicial foi ajuizado em junho deste ano e teve um novo desdobramento nesta segunda-feira, 19, após a cooperativa solicitar uma nova tentativa de cobrança do artista.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A diligência anterior não teve sucesso porque, conforme informado no processo, faltavam dados para localizá-lo. Dessa vez, a instituição apresentou um endereço completo que afirma ser do ator. A informação foi divulgada pela coluna de Fábia Oliveira.

Até o momento, não há indícios de que a Justiça tenha determinado ou efetivado o bloqueio de bens ou valores. Após a segunda diligência, o ator terá três dias para pagar voluntariamente o valor, conforme o prazo indicado no processo.

Leia Também:

“FUI UM IDIOTA”

Aos 80 anos, Stallone revela erro que marcou sua carreira
Aos 80 anos, Stallone revela erro que marcou sua carreira imagem

ENTRETENIMENTO

Dançarino de banda de pagode morre após cair de um barco na Bahia
Dançarino de banda de pagode morre após cair de um barco na Bahia imagem

CARNAVAL

Paolla Oliveira revela conversa secreta com Virginia sobre Carnaval
Paolla Oliveira revela conversa secreta com Virginia sobre Carnaval imagem
Maurício Mattar interpreta o empresário Gilberto Junqueira em "Por Você"
Maurício Mattar interpreta o empresário Gilberto Junqueira em "Por Você" - Foto: Lucas Teixeira/Globo

Galã pode pode perder bens?

Segundo a cooperativa, foi contratado um empréstimo de R$ 30,6 mil em 2024, com pagamento previsto em 36 parcelas, mas o ator não cumpriu o contrato. Com a atualização, o débito chegou a R$ 35.830,99.

Sem sucesso nas tentativas de cobrança amigável, a instituição financeira pediu à Justiça a penhora de valores ou a restrição de bens caso o pagamento não seja realizado no prazo legal. Até o momento, nenhuma dessas medidas foi efetivada.

O galã ainda poderá contestar a execução judicial. A eventual penhora, no entanto, depende de uma decisão da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

celebridades Empréstimos TV Globo

Relacionadas

Mais lidas