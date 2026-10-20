Ator da TV Globo pode perder bens por dívida de R$ 35 mil

O ator global Maurício Mattar, conhecido por atuar em produções da TV Globo, como 'Por Você', 'Roque Santeiro', 'Rainha da Sucata' e 'A Viagem', enfrenta uma cobrança judicial de R$ 35.830,99 por uma dívida relacionada a um empréstimo contratado em 2024. A ação foi movida pela cooperativa de crédito Sicoob Credifiemg, que busca recuperar o valor e pediu à Justiça medidas para garantir o pagamento pelo artista.

O processo de execução de título extrajudicial foi ajuizado em junho deste ano e teve um novo desdobramento nesta segunda-feira, 19, após a cooperativa solicitar uma nova tentativa de cobrança do artista.

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A diligência anterior não teve sucesso porque, conforme informado no processo, faltavam dados para localizá-lo. Dessa vez, a instituição apresentou um endereço completo que afirma ser do ator. A informação foi divulgada pela coluna de Fábia Oliveira.

Até o momento, não há indícios de que a Justiça tenha determinado ou efetivado o bloqueio de bens ou valores. Após a segunda diligência, o ator terá três dias para pagar voluntariamente o valor, conforme o prazo indicado no processo.

Maurício Mattar interpreta o empresário Gilberto Junqueira em "Por Você" - Foto: Lucas Teixeira/Globo

Galã pode pode perder bens?

Segundo a cooperativa, foi contratado um empréstimo de R$ 30,6 mil em 2024, com pagamento previsto em 36 parcelas, mas o ator não cumpriu o contrato. Com a atualização, o débito chegou a R$ 35.830,99.

Sem sucesso nas tentativas de cobrança amigável, a instituição financeira pediu à Justiça a penhora de valores ou a restrição de bens caso o pagamento não seja realizado no prazo legal. Até o momento, nenhuma dessas medidas foi efetivada.

O galã ainda poderá contestar a execução judicial. A eventual penhora, no entanto, depende de uma decisão da Justiça.