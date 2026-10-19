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CARNAVAL

Paolla Oliveira revela conversa secreta com Virginia sobre Carnaval

Atriz deu detalhes sobre a conversa e afirmou ter incentivado a influenciadora

Edvaldo Sales
Por
Atriz deu detalhes sobre a conversa e afirmou ter incentivado a influenciadora
Atriz deu detalhes sobre a conversa e afirmou ter incentivado a influenciadora - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Paolla Oliveira foi coroada rainha de bateria da escola de samba Imperatriz Leopoldinense na noite do último sábado, 17. Em conversa com a imprensa durante a festa de coroação realizada na quadra da agremiação, no Rio de Janeiro, a artista revelou ter incentivado Virginia Fonseca a continuar à frente dos ritmistas da Grande Rio.

Segundo Paolla, “não foi um pedido”. “Trocamos, sim, umas mensagens, foi bem tranquilo. Trocamos, inclusive, sobre o desafio do Carnaval. É algo gigante, que toma muito espaço na nossa vida”, iniciou.

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“Ela chegou a comentar que não sabia se ia ter disponibilidade. Mas eu não sabia que era agora”, disse ela sobre a recente saída da influenciadora da escola de Caxias.

A atriz seguiu: “Eu incentivei, falei que o primeiro ano era difícil, mas o segundo era melhor e mais leve. Eu soube da notícia dela assim como vocês. Fiquei surpresa. Mas somos três mulheres nesta história: eu, Virginia e Anitta. Três mulheres adultas, capazes de fazer suas próprias escolhas”.

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Virginia se despediu do cargo em agosto, afirmando que sua vida tem exigido mudanças de prioridades. Ela teve um ano de reinado rodeado de polêmicas e críticas. Já em setembro, a cantora Anitta, 33, foi anunciada como a rainha majestade.

Paolla descarta retorno à Grande Rio

Ao ser questionada sobre voltar à Grande Rio, agremiação onde esteve por sete anos, Paolla Oliveira explicou que a vaga não estava disponível para negociações no momento. “Quando a Imperatriz entrou na minha vida, a Grande Rio estava com uma rainha, confirmada para o posto para o ano seguinte”, explicou.

“Decisões já estavam sendo tomadas. Não houve nenhuma recusa (para retornar à escola). Óbvio que pensei na Grande Rio, mas não posso começar em um posto que eu mesma deixei, por motivos pessoais, importantes para mim”, finalizou.

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