POLÊMICA
Fã ganha encontro com Virginia Fonseca, fica sem prêmio e perde ação de R$ 30 mil
Sorteio promovido pela We Pink que prometia levar uma fã para conhecer Virgínia não aconteceu
Uma fã que ganhou um encontro com Virginia Fonseca em um sorteio promovido pela We Pink não conseguiu conhecer a influenciadora e ainda teve negado pela Justiça um pedido de R$ 30 mil por danos morais.
Carla havia sido sorteada durante uma transmissão ao vivo da We Pink no Instagram. O prêmio previa um encontro com Virginia, além das despesas de transporte, hospedagem e alimentação.
Apesar de ter vencido a promoção, o encontro não aconteceu. Depois de meses aguardando o cumprimento do prêmio, a fã recebeu uma proposta alternativa da empresa: R$ 1,5 mil e 20 produtos da marca de cosméticos.
Dois dos itens prometidos, no entanto, não foram entregues inicialmente. Diante da situação, Carla decidiu procurar a Justiça e, além de cobrar o cumprimento do acordo, solicitou uma indenização de R$ 30 mil por danos morais.
Durante o andamento do processo, a própria autora informou que os dois produtos que estavam pendentes foram entregues em março deste ano. Ela ainda recebeu um item a mais do que havia sido acordado.
A ação foi apresentada por Carla Ramalho, moradora de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. O processo foi analisado pelo Juizado Especial Adjunto Cível da comarca, que julgou improcedente o pedido de indenização.
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Justiça reconheceu descumprimento
Ao analisar o caso, a Justiça reconheceu que houve descumprimento contratual relacionado à promoção. O entendimento, porém, foi de que a situação não provocou danos suficientes para justificar uma indenização por danos morais.
Na sentença, o episódio foi classificado como um "mero aborrecimento inerente ao cotidiano".
Como os produtos que estavam pendentes também foram entregues posteriormente, a Justiça considerou que não havia mais necessidade de determinar judicialmente o fornecimento dos itens.
Com a decisão, Carla ficou sem o encontro com Virginia Fonseca e também não receberá os R$ 30 mil solicitados na ação.