Fã ganha encontro com Virginia Fonseca, fica sem prêmio e perde ação de R$ 30 mil

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Uma fã que ganhou um encontro com Virginia Fonseca em um sorteio promovido pela We Pink não conseguiu conhecer a influenciadora e ainda teve negado pela Justiça um pedido de R$ 30 mil por danos morais.

Carla havia sido sorteada durante uma transmissão ao vivo da We Pink no Instagram. O prêmio previa um encontro com Virginia, além das despesas de transporte, hospedagem e alimentação.

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Apesar de ter vencido a promoção, o encontro não aconteceu. Depois de meses aguardando o cumprimento do prêmio, a fã recebeu uma proposta alternativa da empresa: R$ 1,5 mil e 20 produtos da marca de cosméticos.

Dois dos itens prometidos, no entanto, não foram entregues inicialmente. Diante da situação, Carla decidiu procurar a Justiça e, além de cobrar o cumprimento do acordo, solicitou uma indenização de R$ 30 mil por danos morais.

Durante o andamento do processo, a própria autora informou que os dois produtos que estavam pendentes foram entregues em março deste ano. Ela ainda recebeu um item a mais do que havia sido acordado.

A ação foi apresentada por Carla Ramalho, moradora de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. O processo foi analisado pelo Juizado Especial Adjunto Cível da comarca, que julgou improcedente o pedido de indenização.

Justiça reconheceu descumprimento

Ao analisar o caso, a Justiça reconheceu que houve descumprimento contratual relacionado à promoção. O entendimento, porém, foi de que a situação não provocou danos suficientes para justificar uma indenização por danos morais.

Na sentença, o episódio foi classificado como um "mero aborrecimento inerente ao cotidiano".

Como os produtos que estavam pendentes também foram entregues posteriormente, a Justiça considerou que não havia mais necessidade de determinar judicialmente o fornecimento dos itens.

Com a decisão, Carla ficou sem o encontro com Virginia Fonseca e também não receberá os R$ 30 mil solicitados na ação.