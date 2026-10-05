Janones intensifica mobilização digital por Lula de olho em virada contra Flávio

O deputado federal André Janones (Rede-MG) intensificou a mobilização de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais após a definição do segundo turno da eleição presidencial. A estratégia, apresentada pelo parlamentar como uma espécie de “exército digital”, tem como objetivo ampliar a atuação de militantes na internet durante a disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Em mensagens que circulam entre os grupos de mobilização, a orientação é trazer novos integrantes para as comunidades digitais. Uma das metas apresentadas é alcançar pelo menos 500 mil participantes. Em um dos grupos citados nas mensagens, o número de integrantes já teria ultrapassado 360 mil.

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Os números, porém, são informados pelos próprios grupos e não há, no material disponível, uma verificação independente sobre a quantidade de participantes ou sobre a existência de uma estrutura única reunindo todos os grupos.

Mobilização começou antes do primeiro turno

A ofensiva de Janones nas redes não começou após o resultado do domingo (4). Nos dias que antecederam a votação, o deputado já utilizava suas plataformas para recrutar apoiadores para uma atuação coordenada em favor de Lula.

Em 29 de setembro, cinco dias antes da eleição, Janones afirmou que contava com 50 mil voluntários e estabeleceu como objetivo chegar a 100 mil. Na ocasião, pediu que interessados se identificassem nas redes para participar da mobilização.

A atuação também incluía a divulgação de conteúdos críticos a Flávio Bolsonaro. Segundo reportagem publicada à época, Janones defendia uma atuação mais agressiva nas redes e apresentava os espaços digitais como uma extensão do campo de disputa política.

Novo chamado após resultado

A estratégia ganhou novo impulso depois do primeiro turno, quando Flávio Bolsonaro terminou a votação à frente de Lula e os dois avançaram para a segunda etapa da eleição.

Em vídeo publicado no domingo, 4, Janones convocou novamente seus apoiadores para atuar como “soldados” na campanha. O deputado afirmou que, a partir daquele momento, o foco seria a reeleição de Lula e indicou que pretende intensificar a atuação nas redes durante o segundo turno.

De acordo com o parlamentar, a atuação deverá envolver direcionamento de mensagens e disputa de narrativas no ambiente digital. A proposta é reunir os apoiadores em torno de uma atuação coordenada durante as semanas que antecedem a votação.

A eleição será decidida em segundo turno no dia 25 de outubro. Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%, segundo os resultados divulgados pela Justiça Eleitoral.