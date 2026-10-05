Fã-clubes de Taylor Swift, Beyoncé, BTS e Anitta se mobilizam em apoio a Lula

Fã-clubes de artistas brasileiros e estrangeiros passaram a se organizar nas redes sociais para participar da mobilização em torno do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Perfis dedicados a nomes como Taylor Swift, Beyoncé, BTS, Anitta, Lady Gaga e Ariana Grande anunciaram que pretendem disponibilizar seus canais para a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A movimentação teve início no domingo, 4, depois da confirmação do segundo turno, e ganhou força nesta segunda-feira, 5. A nova etapa da eleição será disputada entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que terminou a primeira rodada na liderança, com 56.104.503 votos (47,03% dos válidos). Lula ficou em segundo, com 53.879.538 votos (45,16%). A diferença foi de 2.224.965 votos. A votação decisiva está marcada para 25 de outubro.

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Fã-clubes querem usar alcance nas redes para ampliar a participação dos eleitores no segundo turno - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Perfis de fãs entram na mobilização

A articulação envolve comunidades digitais dedicadas a artistas e grupos de diferentes gêneros e nacionalidades. Entre os nomes associados aos perfis estão Billie Eilish, Dua Lipa, Justin Bieber, BLACKPINK, Katy Perry, Miley Cyrus, Bad Bunny, Kendrick Lamar, The Weeknd, Harry Styles, Shawn Mendes, Cardi B e Luísa Sonza, além dos artistas já mencionados.

Esses espaços são administrados por fãs e normalmente funcionam para compartilhar notícias, imagens e outros conteúdos relacionados aos artistas. Alguns deles possuem milhares de seguidores e amplo alcance nas plataformas digitais.

Após a definição do segundo turno, os perfis passaram a compartilhar uma mensagem conjunta na qual afirmam que querem contribuir para a mobilização eleitoral. Entre as ações anunciadas estão a divulgação de informações para eleitores que ainda não decidiram seu voto, o estímulo à participação de pessoas que não foram às urnas no primeiro turno e a manutenção da mobilização entre aqueles que já escolheram um candidato.

Os administradores também informaram que seus canais estão disponíveis para Lula e sua equipe para a divulgação de materiais e informações da campanha. A estratégia tem como um dos focos os eleitores que não votaram ou que optaram pelo voto branco ou nulo na primeira etapa.

A mobilização, contudo, é organizada pelos próprios administradores das comunidades digitais e não representa necessariamente uma declaração de apoio de todos os artistas aos quais os perfis são dedicados.

Equipe de Lula começa contato com os perfis

A iniciativa já teve uma resposta da campanha petista. Nesta segunda-feira, um dos perfis envolvidos na mobilização recebeu uma mensagem privada da conta oficial de Lula.

"Olá, tudo bem? Aqui é a Equipe Lula", diz o início da mensagem enviada à página.

O contato aconteceu depois que os fã-clubes tornaram pública a decisão de abrir seus canais para a campanha. A comunicação indica que integrantes da equipe do presidente começaram a estabelecer contato com as comunidades que participam da articulação.

A movimentação ocorre durante as três semanas entre o primeiro e o segundo turno. Após a votação, Lula citou a elevada abstenção como um dos pontos que deverão ser considerados na nova fase da disputa.