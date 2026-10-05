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CAMINHADA

Eduardo Alencar festeja vaga na ALBA e quer proximidade com o povo

Alencar expressou gratidão aos eleitores e a todos que participaram da trajetória

Rodrigo Tardio
Por
Imagem ilustrativa da imagem Eduardo Alencar festeja vaga na ALBA e quer proximidade com o povo
Foto: Divulgação
Eleições 2026

Após a confirmação da eleição para a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), o deputado estadual eleito Eduardo Alencar (PSD) publicou uma mensagem de agradecimento direcionada aos eleitores do estado.

No pronunciamento, o parlamentar fez um balanço dos 45 dias de campanha eleitoral e destacou a proximidade com a população como a principal diretriz do mandato.

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​Durante a mensagem, Alencar expressou gratidão aos eleitores e a todos que participaram da trajetória ao longo do período.

"Hoje, depois de 45 dias de uma caminhada intensa, cheia de encontros, abraços, conversas, estrada, emoções e tantos momentos que vou levar comigo, só consigo pensar em uma coisa: obrigado", declarou o parlamentar, estendendo os agradecimentos tanto aos apoiadores presentes nos eventos quanto aos que acompanharam a campanha de forma remota.

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Reflexo

​O deputado ressaltou que o resultado das urnas é o reflexo de um trabalho contínuo e da confiança depositada pela população baiana.

"Essa vitória não é construída em um único dia. Ela é resultado de muitas histórias, de muitos encontros e da confiança que tantas pessoas depositaram em mim", afirmou.

​Ao projetar a atuação na Alba, Eduardo Alencar enfatizou que o término do período eleitoral marca o início de uma nova etapa de trabalho dedicado a todo o estado.

"Foram 45 dias de campanha, mas o nosso compromisso não termina hoje. Eu não sou deputado de 45 dias. Sou deputado de todos os dias, de todos os meses e de todos os anos", garantiu, reassegurando que vai manter uma gestão pautada pela escuta ativa e pela presença constante junto às comunidades da Bahia.

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Tags

Agradecimento Eleitores Alba campanha eleitoral deputado estadual Eduardo Alencar Eleições BA

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