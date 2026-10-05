Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

DEGRAU

Com aval de Candeias, Dr. Pitágoras ocupa cadeira na ALBA

Ex-prefeito projeta mandato focado no desenvolvimento regional.

Rodrigo Tardio
Por
Transição da prefeitura para Legislativo estadual marca nova fase na carreira do médico
Transição da prefeitura para Legislativo estadual marca nova fase na carreira do médico - Foto: Reprodução | Facebook
Eleições 2026

O ex-prefeito de Candeias, Região Metropolitana de Salvador, o médico Dr. Pitágoras Ibiapina (PP) se prepara de olho em assumir a cadeira de parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), após vitória na eleição deste domingo, 4.

Após construir a carreira política no âmbito municipal, o parlamentar agora projeta a atuação em escala estadual.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

​Ao avaliar a trajetória, Pitágoras destacou que a vida pública se consolidou de forma gradual e sem apadrinhamento político tradicional.

"Não tenho familiares na política e a vida nesse segmento sempre foi um degrau. Comecei como vereador e fui prefeito de Candeias. Agora estou representando o estado na Assembleia Legislativa", afirmou.

Leia Também:

SALTO

Elinaldo Araújo supera desconfiança e garante vaga na Alba
Elinaldo Araújo supera desconfiança e garante vaga na Alba imagem

AGRADECIMENTO

Angelo Almeida reafirma compromisso com desenvolvimento da Bahia
Angelo Almeida reafirma compromisso com desenvolvimento da Bahia imagem

CONQUISTA

Cinthya Marabá consolida vitória nas urnas e garante cadeira na ALBA
Cinthya Marabá consolida vitória nas urnas e garante cadeira na ALBA imagem

Reconhecimento

​De acordo com o deputado, o sentimento dominante após o pleito é de profunda gratidão à população e diz que a chegada à Alba é reflexão da atuação como gestor municipal.

"É um sentimento de gratidão ao povo que acreditou em mim, já que quando fui prefeito de Candeias, saí com 84,4% de aprovação", relembrou.

​A transição da prefeitura para o Legislativo estadual marca uma nova fase na carreira do médico, que passa a integrar o corpo de parlamentares responsáveis por elaborar leis e fiscalizar as ações do governo baiano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas