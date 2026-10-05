Com aval de Candeias, Dr. Pitágoras ocupa cadeira na ALBA

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O ex-prefeito de Candeias, Região Metropolitana de Salvador, o médico Dr. Pitágoras Ibiapina (PP) se prepara de olho em assumir a cadeira de parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), após vitória na eleição deste domingo, 4.

Após construir a carreira política no âmbito municipal, o parlamentar agora projeta a atuação em escala estadual.

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​Ao avaliar a trajetória, Pitágoras destacou que a vida pública se consolidou de forma gradual e sem apadrinhamento político tradicional.

"Não tenho familiares na política e a vida nesse segmento sempre foi um degrau. Comecei como vereador e fui prefeito de Candeias. Agora estou representando o estado na Assembleia Legislativa", afirmou.

Reconhecimento

​De acordo com o deputado, o sentimento dominante após o pleito é de profunda gratidão à população e diz que a chegada à Alba é reflexão da atuação como gestor municipal.

"É um sentimento de gratidão ao povo que acreditou em mim, já que quando fui prefeito de Candeias, saí com 84,4% de aprovação", relembrou.

​A transição da prefeitura para o Legislativo estadual marca uma nova fase na carreira do médico, que passa a integrar o corpo de parlamentares responsáveis por elaborar leis e fiscalizar as ações do governo baiano.