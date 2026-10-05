Angelo Almeida reafirma compromisso com desenvolvimento da Bahia

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​Após a apuração das eleições deste domingo, 4, o deputado estadual, Angelo Almeida (PSB), manifestou publicamente o agradecimento à população baiana pela reeleição do mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

Em pronunciamento marcado pelo reconhecimento ao apoio popular, o deputado estadual destacou que a vitória nas urnas representa o esforço coletivo de todos os apoiadores e lideranças que caminharam ao seu lado durante a jornada eleitoral.

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"Quero agradecer a todos que estiveram ao meu lado e que me apoiaram nessa jornada", disse.

​Com a renovação da representação na Casa Legislativa, Angelo reafirmou o compromisso de focar os esforços dos próximos quatro anos em pautas estruturantes para a melhoria da qualidade de vida no Estado.

Projeção

O parlamentar destacou que a atuação vai ser direcionada ao fortalecimento da infraestrutura baiana, bem como ao avanço e à integração das áreas da educação e da saúde.

"Essa vitória me faz querer trabalhar mais pelo desenvolvimento da Bahia, sobretudo nas áreas da saúde, educação e infraestrutura", salientou.

​Angelo enfatizou ainda que o trabalho legislativo vai continuar em estreita sintonia com o Poder Executivo estadual, atuando em parceria com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

A aliança busca dar continuidade às ações de regionalização do desenvolvimento e à entrega de serviços públicos fundamentais em todas as regiões da Bahia.