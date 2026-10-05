AGRADECIMENTO
Angelo Almeida reafirma compromisso com desenvolvimento da Bahia
Parlamentar destacou que atuação vai ser direcionada ao fortalecimento da infraestrutura
Após a apuração das eleições deste domingo, 4, o deputado estadual, Angelo Almeida (PSB), manifestou publicamente o agradecimento à população baiana pela reeleição do mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).
Em pronunciamento marcado pelo reconhecimento ao apoio popular, o deputado estadual destacou que a vitória nas urnas representa o esforço coletivo de todos os apoiadores e lideranças que caminharam ao seu lado durante a jornada eleitoral.
"Quero agradecer a todos que estiveram ao meu lado e que me apoiaram nessa jornada", disse.
Com a renovação da representação na Casa Legislativa, Angelo reafirmou o compromisso de focar os esforços dos próximos quatro anos em pautas estruturantes para a melhoria da qualidade de vida no Estado.
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Projeção
O parlamentar destacou que a atuação vai ser direcionada ao fortalecimento da infraestrutura baiana, bem como ao avanço e à integração das áreas da educação e da saúde.
"Essa vitória me faz querer trabalhar mais pelo desenvolvimento da Bahia, sobretudo nas áreas da saúde, educação e infraestrutura", salientou.
Angelo enfatizou ainda que o trabalho legislativo vai continuar em estreita sintonia com o Poder Executivo estadual, atuando em parceria com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).
A aliança busca dar continuidade às ações de regionalização do desenvolvimento e à entrega de serviços públicos fundamentais em todas as regiões da Bahia.