Vereador mais jovem de Salvador surpreende e é eleito para a Câmara dos Deputados

Vereador mais jovem de Salvador, Sandro Filho (PP), foi o sexto baiano mais votado para assumir uma das 39 vagas da Bahia na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Apesar da ruptura com o MBL (Movimento Brasil Livre), movimento que o levou à Câmara Municipal de Salvador (CMS), o jovem de 21 anos conseguiu performar bem nas urnas eletrônicas no último domingo, 4, e obteve 167.394 votos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nas redes sociais, Sandro Filho comemorou o resultado, mas evitou fazer um pronunciamento oficial sobre a vitória. “Obrigada por cada voto de confiança! Não decepcionarei vocês”.

O progressista assume à vaga a partir de fevereiro de 2027, quando será empossado para o cargo, conforme determina o regimento interno da Casa.

Da Câmara de Salvador ao Congresso: a trajetória política de Sandro Filho

Antes da eleição para a Câmara Federal, a única experiência política de Sandro Filho foram os dois anos como vereador da capital baiana. Ele foi eleito aos 19 anos, em 2024, com 12.565 votos, quando era a principal liderança do Movimento Brasil Livre (MBL) na Bahia.

À época, ele se colocou como vereador independente, mesmo sendo eleito por um partido do arco de alianças do prefeito Bruno Reis (União Brasil). Na tribuna, Sandro Filho adotou um perfil combativo e já chegou a expor os próprios colegas vereadores após falta de quórum em uma das sessões ordinárias de 2025.

Foto: Antonio Queirós | CMS

Relembre o rompimento de Sandro Filho com o MBL

No fim de 2025, ele foi expulso do MBL. O anúncio foi feito pelo fundador do movimento, Renan Santos, que concorreu à Presidência da República nesta eleição, mas foi derrotado. O comunicado foi transmitido ao vivo no YouTube.

A expulsão ocorreu após uma apuração interna identificar que o vereador é sócio de um homem apontado como envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo Renan Santos, a investigação começou depois de uma denúncia de que Sandro Filho teria indicado a esposa, Mariana Silva Vasques, para um cargo na prefeitura de Salvador.

Em contrapartida, Sandro Filho negou as acusações e alega ter sido vítima de perseguição e "articulação feita por pessoas ruins".

"A decisão do movimento de me afastar se deu a partir de acusações sobre minha conduta no mandato. Apesar do meu posicionamento em reafirmar que as acusações que circulam são falsas e têm o objetivo de manchar a minha imagem, o MBL entendeu que tudo isso poderia marcar, de maneira ruim, a história do movimento", disse ele, por meio de nota enviada à imprensa.

Quanto ganha um deputado federal?

A atuação de Sandro Filho na Câmara dos Deputados está garantida até 2030, quando ocorre uma nova eleição geral no Brasil. Durante esses quatro anos, o jovem irá embolsar R$ 46.366,19 por mês.

Além do alto salário, um parlamentar tem os seguintes benefícios: