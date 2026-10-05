Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

SALTO

Elinaldo Araújo supera desconfiança e garante vaga na Alba

Ex-prefeito de Camaçari ultrapassou marca dos 101 mil votos

Rodrigo Tardio
Por
Elinaldo relembrou trajetória e rebateu críticas recebidas
Elinaldo relembrou trajetória e rebateu críticas recebidas - Foto: DIvulgação | Prefeitura de Camaçari
Eleições 2026

O ex-prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União Brasil), conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O político ultrapassou a marca dos 101 mil votos, figurando entre os candidatos a deputado estadual mais votados no estado e assumindo o posto de nome mais bem posicionado dentro da federação União Progressista.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

​A vitória consolida a transição do lider político do âmbito municipal para o cenário legislativo estadual após o término do segundo mandato à frente do Poder Executivo de Camaçari.

Agradecimento

​Em pronunciamento de agradecimento após a confirmação do resultado das urnas, Elinaldo relembrou a trajetória e rebateu críticas recebidas durante o período eleitoral:

​"Camaçari que me deu a chance de ser vereador e prefeito por duas vezes, agora me dá a chance de ser deputado estadual. O feirante agora está na Alba", afirmou o deputado eleito.

​O parlamentar eleito enfatizou ter superado o ceticismo de adversários políticos que questionavam o capital eleitoral após a saída da prefeitura.

"Venci a desconfiança de muitos que disseram que eu não venceria nem para síndico de condomínio", completou.

Leia Também:

AGRADECIMENTO

Angelo Almeida reafirma compromisso com desenvolvimento da Bahia
Angelo Almeida reafirma compromisso com desenvolvimento da Bahia imagem

CONQUISTA

Cinthya Marabá consolida vitória nas urnas e garante cadeira na ALBA
Cinthya Marabá consolida vitória nas urnas e garante cadeira na ALBA imagem

A BAHIA É VERMELHA!

Jerônimo Rodrigues é reeleito governador da Bahia no primeiro turno
Jerônimo Rodrigues é reeleito governador da Bahia no primeiro turno imagem

Trajetória política

​Elinaldo iniciou a trajetória pública em Camaçari, onde atuou como vereador antes de ser eleito e reeleito prefeito da cidade.

Com forte apelo popular fundamentado em na origem humilde como comerciante local, a expressiva votação obtida nas urnas reafirma a relevância política na Região Metropolitana de Salvador e amplia a capacidade de articulação na oposição estadual.

​Na Assembleia Legislativa, Elinaldo diz que vai integrar a bancada do União Brasil a partir de 2027, focando as pautas no desenvolvimento regional, fortalecimento do comércio e representatividade dos municípios do polo industrial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Assembleia Legislativa da Bahia camaçari eleições 2023 elinaldo araújo política baiana União Brasil

Relacionadas

Mais lidas