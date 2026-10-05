Elinaldo Araújo supera desconfiança e garante vaga na Alba

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O ex-prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União Brasil), conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).



O político ultrapassou a marca dos 101 mil votos, figurando entre os candidatos a deputado estadual mais votados no estado e assumindo o posto de nome mais bem posicionado dentro da federação União Progressista.

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​A vitória consolida a transição do lider político do âmbito municipal para o cenário legislativo estadual após o término do segundo mandato à frente do Poder Executivo de Camaçari.

Agradecimento

​Em pronunciamento de agradecimento após a confirmação do resultado das urnas, Elinaldo relembrou a trajetória e rebateu críticas recebidas durante o período eleitoral:

​"Camaçari que me deu a chance de ser vereador e prefeito por duas vezes, agora me dá a chance de ser deputado estadual. O feirante agora está na Alba", afirmou o deputado eleito.

​O parlamentar eleito enfatizou ter superado o ceticismo de adversários políticos que questionavam o capital eleitoral após a saída da prefeitura.

"Venci a desconfiança de muitos que disseram que eu não venceria nem para síndico de condomínio", completou.

Trajetória política

​Elinaldo iniciou a trajetória pública em Camaçari, onde atuou como vereador antes de ser eleito e reeleito prefeito da cidade.

Com forte apelo popular fundamentado em na origem humilde como comerciante local, a expressiva votação obtida nas urnas reafirma a relevância política na Região Metropolitana de Salvador e amplia a capacidade de articulação na oposição estadual.

​Na Assembleia Legislativa, Elinaldo diz que vai integrar a bancada do União Brasil a partir de 2027, focando as pautas no desenvolvimento regional, fortalecimento do comércio e representatividade dos municípios do polo industrial.