SALTO
Elinaldo Araújo supera desconfiança e garante vaga na Alba
Ex-prefeito de Camaçari ultrapassou marca dos 101 mil votos
O ex-prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União Brasil), conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).
O político ultrapassou a marca dos 101 mil votos, figurando entre os candidatos a deputado estadual mais votados no estado e assumindo o posto de nome mais bem posicionado dentro da federação União Progressista.
A vitória consolida a transição do lider político do âmbito municipal para o cenário legislativo estadual após o término do segundo mandato à frente do Poder Executivo de Camaçari.
Agradecimento
Em pronunciamento de agradecimento após a confirmação do resultado das urnas, Elinaldo relembrou a trajetória e rebateu críticas recebidas durante o período eleitoral:
"Camaçari que me deu a chance de ser vereador e prefeito por duas vezes, agora me dá a chance de ser deputado estadual. O feirante agora está na Alba", afirmou o deputado eleito.
O parlamentar eleito enfatizou ter superado o ceticismo de adversários políticos que questionavam o capital eleitoral após a saída da prefeitura.
"Venci a desconfiança de muitos que disseram que eu não venceria nem para síndico de condomínio", completou.
Leia Também:
Trajetória política
Elinaldo iniciou a trajetória pública em Camaçari, onde atuou como vereador antes de ser eleito e reeleito prefeito da cidade.
Com forte apelo popular fundamentado em na origem humilde como comerciante local, a expressiva votação obtida nas urnas reafirma a relevância política na Região Metropolitana de Salvador e amplia a capacidade de articulação na oposição estadual.
Na Assembleia Legislativa, Elinaldo diz que vai integrar a bancada do União Brasil a partir de 2027, focando as pautas no desenvolvimento regional, fortalecimento do comércio e representatividade dos municípios do polo industrial.