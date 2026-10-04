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Jerônimo Rodrigues é reeleito governador da Bahia no primeiro turno
Petista terá novo mandato à frente do Palácio de Ondina a partir de 2027
Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito governador da Bahia no primeiro turno das eleições do Palácio de Ondina, neste domingo, 4. Ele recebeu 55,19% dos votos válidos e garantiu mais quatro anos de mandato a partir de 2027. A eleição confirmou o cenário apresentado pela pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada no sábado, 3.
O seu principal adversário nas urnas, ACM Neto (União), teve 44,27% dos votos, com 94,71% das urnas apuradas — nas duas vezes em que se enfrentaram em uma eleição, o petista sagrou-se vencedor nas duas.
ACM Neto x Jerônimo Rodrigues: relembre votação de 2022
Em 2022, o triunfo veio no segundo turno, após Jerônimo receber 52,79% dos votos válidos, contra 47,21% do ex-prefeito de Salvador. Na primeira rodada, o petista teve 49,45% dos votos válidos, contra 40,80% de ACM Neto.
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E os demais candidatos? Veja como ficou o resultado
- Ronaldo Mansur (PSOL): 0,36% (23.856 votos)
- Ariel Capistrano (DC): 0,04% (2.388 votos)
- Maria Bona (PCO): 0,05% (3.421 votos)
- Aroldo Félix (UP): 0,07% (4.495 votos)
Quem é Jerônimo Rodrigues?
Jerônimo Rodrigues Souza é um professor universitário, engenheiro agrônomo e político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT).
É o primeiro governador autodeclarado indígena da história do Brasil. Ele nasceu no município de Aiaquara, no interior da Bahia, no dia 3 de abril de 1965 e tem 61 anos.
Filho de um vaqueiro e de uma costureira, cresceu no interior do estado e estudou em escola pública. Graduou-se em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e obteve o título de mestre em Ciências Agrárias pela mesma instituição.
É professor licenciado do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).