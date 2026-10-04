Jerônimo Rodrigues é reeleito governador da Bahia no primeiro turno

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Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito governador da Bahia no primeiro turno das eleições do Palácio de Ondina, neste domingo, 4. Ele recebeu 55,19% dos votos válidos e garantiu mais quatro anos de mandato a partir de 2027. A eleição confirmou o cenário apresentado pela pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada no sábado, 3.

O seu principal adversário nas urnas, ACM Neto (União), teve 44,27% dos votos, com 94,71% das urnas apuradas — nas duas vezes em que se enfrentaram em uma eleição, o petista sagrou-se vencedor nas duas.

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ACM Neto vota na Faculdade de ADM da UFBA Foto: Uendel Galter Ag. A TARDE Repórter: Léo Almeida Data: 04/10/26 - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

ACM Neto x Jerônimo Rodrigues: relembre votação de 2022

Em 2022, o triunfo veio no segundo turno, após Jerônimo receber 52,79% dos votos válidos, contra 47,21% do ex-prefeito de Salvador. Na primeira rodada, o petista teve 49,45% dos votos válidos, contra 40,80% de ACM Neto.

E os demais candidatos? Veja como ficou o resultado

Ronaldo Mansur (PSOL): 0,36% (23.856 votos)

Ariel Capistrano (DC): 0,04% (2.388 votos)

0,04% (2.388 votos) Maria Bona (PCO): 0,05% (3.421 votos)

0,05% (3.421 votos) Aroldo Félix (UP): 0,07% (4.495 votos)

Quem é Jerônimo Rodrigues?

Jerônimo Rodrigues Souza é um professor universitário, engenheiro agrônomo e político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT).

É o primeiro governador autodeclarado indígena da história do Brasil. Ele nasceu no município de Aiaquara, no interior da Bahia, no dia 3 de abril de 1965 e tem 61 anos.

PORTAIS/MASSA/POLÍTICA, ELEIÇÕES 2026. Na foto Chegada do Governador Jerônimo Rodrigues para votar no colégio Luiz Viana, com autoridades presentes. Repórter Cássio Moreira. Foto José Simões/Ag A TARDE. Data:04/10/26. - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Filho de um vaqueiro e de uma costureira, cresceu no interior do estado e estudou em escola pública. Graduou-se em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e obteve o título de mestre em Ciências Agrárias pela mesma instituição.

É professor licenciado do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).