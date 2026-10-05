Diego Coronel celebra reeleição e presta homenagem ao pai

Em um discurso marcado pelo tom emocional e pela reflexão sobre os altos e baixos da vida pública, o deputado federal Diego Coronel (PSD-BA) discursou logo após a consolidação dos resultados da apuração na Bahia.

Ao lado de apoiadores, familiares e lideranças políticas, o parlamentar comemorou a renovação do mandato em Brasília para os próximos quatro anos, mas dedicou grande parte da fala a apoiar o pai, o senador Ângelo Coronel, que não conseguiu garantir a reeleição ao Senado Federal.

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​Durante a declaração, Diego destacou o ritmo intenso da campanha, lembrando os "milhares de quilômetros percorridos" e o esforço da militância que foi às ruas em diversos municípios baianos. Contudo, o ponto central do pronunciamento foi o contraste entre o êxito individual e o sentimento familiar frente ao resultado das urnas.

​"A política, assim como na vida, nos ensina que nem sempre vitória e derrota caminham separadas. Hoje, eu comemoro como deputado, mas também abraço como filho", afirmou o parlamentar.

Lições de casa

​Ao se dirigir diretamente ao pai, Diego ressaltou o aprendizado que teve no ambiente doméstico sobre como encarar as adversidades da vida pública e reafirmou o orgulho pela trajetória política de Angelo Coronel e pelo apoio da mãe.

​"Quero dizer publicamente: meu pai, eu te amo e tenho o maior orgulho de você. Aprendi dentro de casa que a verdadeira grandeza não está apenas nas vitórias que conquista, mas também na maneira como enfrenta os momentos difíceis. Uma eleição termina, uma história não", declarou.

​Foco no mandato

​Encerrando o discurso, o deputado reeleito reforçou que encara a confiança depositada nas urnas não como um prêmio, mas como uma responsabilidade de trabalho contínuo.

Diego prometeu manter a presença constante nos municípios do interior do estado e a representação ativa da Bahia na Câmara dos Deputados durante a próxima legislatura.

​"Voto não é apenas um número que a gente digita na urna. Voto é confiança, é esperança. E confiança se retribui com trabalho", concluiu o parlamentar.