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ALEGRIA E LAMENTO

Diego Coronel celebra reeleição e presta homenagem ao pai

Deputado federal reeleito pelo PSD enfatizou dualidade dos resultados da família nas urnas

Rodrigo Tardio
Por
Diego destacou ritmo intenso da campanha
Diego destacou ritmo intenso da campanha - Foto: Cláudio Araújo/Agência Câmara
Eleições 2026

Em um discurso marcado pelo tom emocional e pela reflexão sobre os altos e baixos da vida pública, o deputado federal Diego Coronel (PSD-BA) discursou logo após a consolidação dos resultados da apuração na Bahia.

Ao lado de apoiadores, familiares e lideranças políticas, o parlamentar comemorou a renovação do mandato em Brasília para os próximos quatro anos, mas dedicou grande parte da fala a apoiar o pai, o senador Ângelo Coronel, que não conseguiu garantir a reeleição ao Senado Federal.

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​Durante a declaração, Diego destacou o ritmo intenso da campanha, lembrando os "milhares de quilômetros percorridos" e o esforço da militância que foi às ruas em diversos municípios baianos. Contudo, o ponto central do pronunciamento foi o contraste entre o êxito individual e o sentimento familiar frente ao resultado das urnas.

​"A política, assim como na vida, nos ensina que nem sempre vitória e derrota caminham separadas. Hoje, eu comemoro como deputado, mas também abraço como filho", afirmou o parlamentar.

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Lições de casa

​Ao se dirigir diretamente ao pai, Diego ressaltou o aprendizado que teve no ambiente doméstico sobre como encarar as adversidades da vida pública e reafirmou o orgulho pela trajetória política de Angelo Coronel e pelo apoio da mãe.

​"Quero dizer publicamente: meu pai, eu te amo e tenho o maior orgulho de você. Aprendi dentro de casa que a verdadeira grandeza não está apenas nas vitórias que conquista, mas também na maneira como enfrenta os momentos difíceis. Uma eleição termina, uma história não", declarou.

​Foco no mandato

​Encerrando o discurso, o deputado reeleito reforçou que encara a confiança depositada nas urnas não como um prêmio, mas como uma responsabilidade de trabalho contínuo.

Diego prometeu manter a presença constante nos municípios do interior do estado e a representação ativa da Bahia na Câmara dos Deputados durante a próxima legislatura.

​"Voto não é apenas um número que a gente digita na urna. Voto é confiança, é esperança. E confiança se retribui com trabalho", concluiu o parlamentar.

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Tags

Diego Coronel eleições 2023 Família e Política Mandato e Responsabilidade Política Brasil trajetória política.

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