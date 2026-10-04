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BRIGA PELO SENADO

Coronel celebra disputa "democrática" contra Rui, Jerônimo e Roma

Candidato à reeleição à Casa Alta acompanhou a votação de ACM Neto (União), neste domingo, 4

Yuri Abreu
Por
Angelo Coronel, candidato ao Senado
Angelo Coronel, candidato ao Senado - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE
Eleições 2026

O candidato à reeleição ao Senado, Angelo Coronel (Republicanos), exaltou o que chamou de disputa "bem democrática" à Casa Alta, contra Jaques Wagner (PT), Rui Costa (PT) e João Roma (PL), ao acompanhar a votação do candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), na manhã deste domingo, 4, em Salvador.

Para ele, o duelo entre os postulantes ocorreu de forma tranquila, mas espera estar entre os dois eleitos após a apuração de logo mais.

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"Foi uma disputa bem tranquila, bem democrática. Não houve ofensas em nenhuma das partes. Esperamos que, durante o dia de hoje, o povo escolha os dois melhores. E eu espero ser um dos escolhidos", afirmou Coronel.

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Coronel aposta em voto vindo do interior

Ainda em declaração à imprensa, o republicano revelou a aposta no crescimento da sua candidatura, na reta final, devido aos votos oriundos do interior do estado, onde ele possui uma forte base.

"Eu recebi ontem à noite várias mensagens de prefeitos de toda a parte da Bahia, dizendo que estão firmes e fortes com a nossa candidatura. Então, eu não vou desacreditar em ninguém, principalmente no homem público, que é um prefeito que quer votar hoje no Coronel. Vamos esperar agora às 5 da tarde, 6 da tarde, para a gente ver o resultado final", analisou.

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Angelo Coronel eleições na Bahia Senado Federal

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