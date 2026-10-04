Quatro pessoas são presas e urnas são substituídas durante eleições na Bahia

Nove urnas eletrônicas foram substituídas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) em todo o estado até as 9h deste domingo, 4, dia que acontece o primeiro turno das Eleições 2026. Além disso, quatro pessoas foram presas.

As substituições aconteceram nas seguintes cidades:

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Vitória da Conquista (3)

Salvador (1)

Cruz das Almas (1)

Itabuna (1)

Marcionílio Souza (1)

Mucuri (1)

Pindobaçu (1)

Prisões

Até o momento, o TRE-BA também registrou duas prisões de eleitores, por boca de urna, em Vitória da Conquista e Tremedal. Já a Polícia Federal (PF) revelou que foram quatro.

Em casos de crime de menor potencial ofensivo, é lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e a pessoa é liberada. Nesses casos, não há audiência de custódia.

O Centro Integrado de Inteligência em Propaganda Eleitoral Digital (CIIP) prestou atendimento a 346 chamados e contabilizou 391 Notícias de Irregularidades em Propaganda Eleitoral na internet, rádio e TV, autuadas no Processo Judicial Eletrônico (PJE).

Prisões no Brasil

Segundo boletim da Polícia Federal, ao menos 29 pessoas suspeitas de crimes eleitorais foram levadas à delegacia neste domingo. A maioria dos detidos na manhã de hoje estava na Bahia, que teve quatro presos antes das 9h.

Outros casos foram registrados em Minas Gerais, Roraima, Acre, Amapá, Distrito Federal, Rondônia, Maranhão e Paraíba.

A maioria das detenções foi por compra de votos, mas também há registro de prisões por propaganda eleitoral (proibida no dia das eleições). Quatro inquéritos foram abertos neste domingo e outros seis termos circunstanciados de ocorrência foram lavrados.

Somente hoje, R$ 57.379,00 em bens e valores foram apreendidos, R$ 34.228 desses bens foram em dinheiro em espécie. Até às 9h, a Polícia Federal havia instaurado 1.292 inquéritos policiais relacionados a crimes eleitorais ao longo de 2026.

No sábado, 3, 55 pessoas foram levadas à delegacia por suspeita de crimes eleitorais e um político está entre os presos, revelou a PF. O nome do político não foi divulgado pelo órgão, mas ele foi detido em Teresina.

Uma ação em Teresina prendeu 18 pessoas em flagrante por compra de votos. Dois dos presos foram autuados por corrupção eleitoral e associação criminosa e outros 16 foram autuados por corrução eleitoral e liberados após pagamento de fiança.

Ademais, em Alagoas, também ontem, um homem foi preso com quase R$ 1 milhão em dinheiro e com material de campanha em um carro. Ele foi parado pela PRF na BR-101, na cidade de Rio Largo (AL).

Em Roraima, cinco pessoas foram presas por suspeita de compra de votos em Boa Vista. Com eles, foram encontrados uma lista com nomes e CPFs de eleitores, além de R$ 1.200.

Boca de urna é proibida?

No dia da eleição, eleitores e candidatos precisam respeitar uma série de regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. A legislação impede práticas de propaganda e abordagens que possam interferir na liberdade de escolha do cidadão.

Entre as condutas proibidas está a distribuição de santinhos e de pequenos materiais impressos ou virtuais de propaganda eleitoral com informações sobre candidatos. A tentativa de influenciar diretamente a decisão dos eleitores também não é permitida.

Propaganda pode resultar em multa e detenção

A legislação também proíbe a prática conhecida como "derramamento de santinhos", quando grandes quantidades de material de campanha são espalhadas pelas ruas ou nas proximidades dos locais de votação, inclusive durante a madrugada que antecede a eleição.

A conduta pode resultar em multa que varia de R$ 2 mil a R$ 15.961,50, conforme a gravidade da decisão da Justiça Eleitoral.

As práticas de propaganda proibidas no dia da votação também podem levar à detenção de seis meses a um ano, pena que pode ser substituída por prestação de serviços à comunidade, além da aplicação de multa.

Também estão proibidos comícios, carreatas, uso de alto-falantes e outros equipamentos de som, além de pedidos de votos, boca de urna e qualquer tentativa de abordagem ou persuasão de eleitores.

Manifestação individual é permitida

Apesar das restrições à propaganda, o eleitor pode demonstrar sua preferência política de forma individual e silenciosa.

São permitidos, por exemplo, broches, adesivos, bandeiras, bonés e camisetas que façam referência a partido ou candidato.

O que não pode ocorrer são manifestações coletivas ou aglomerações de pessoas utilizando roupas padronizadas de campanha.