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ELEIÇÕES

Ministro baiano aponta favoritismo de Lula: "Presidente vai ganhar"

Sidônio Palmeira participou ativamente da campanha do presidente

Cássio Moreira e Luiza Nascimento
Por Cássio Moreira e Luiza Nascimento
Sidônio Palmeira ministra palestra no evento de abertura da nova gestão da ABAP-BA
Sidônio Palmeira ministra palestra no evento de abertura da nova gestão da ABAP-BA - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Eleições 2026

Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Sidônio Palmeira demonstrou confiança sobre o resultado das eleições. Acompanhando o governador Jerônimo Rodrigues (PT), em votação no Colégio Estadual Luis Viana, no bairro Brotas, em Salvador, o baiano apontou favoritismo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"A tendência está para a gente. Teve só essa movimentação aí no último período, que é o voto útil, mas mesmo assim, eu tenho segurança que a gente sai na frente no primeiro turno. E também não está definido, né? Ninguém é vidente para definir isso uma eleição apertada. Mas eu não tenho dúvida que o presidente vai ganhar, porque ele defende a soberania, porque ele está preocupado com a vida do povo, está do lado do povo", disse Sindônio.

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Sidônio na campanha de Lula

Sidônio Palmeira participou de forma ativa da campanha de reeleição do presidente Lula (PT), e aproveitou especialmente os fins de semana para fazer visitas ao QG de Lula, localizado no Lago Sul, em Brasília.

O publicitário baiano acompanhou as gravações, e ajudou na edição dos programas de propaganda eleitoral, que começam a ser exibidos em 28 de agosto.

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eleições 2026 Lula Sidônio Palmeira

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