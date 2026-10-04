"Tudo indica que será decidida no primeiro turno", afirma Rui Costa

O candidato ao Senado, Rui Costa (PT), afirmou neste domingo, 4, que a eleição ao governo da Bahia será decidida no primeiro turno. A declaração foi dada à imprensa enquanto acompanhava o governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), neste domingo, 4, no Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana, em Brotas.

Para ele, o fato de haver apenas dois candidatos em potencial na disputa ao Palácio de Ondina torna o cenário mais plausível. "Eu acho que a eleição está, tudo indica, evidente, a confirmar hoje, mas tudo indica que será decidida no primeiro turno", disse.

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"Eu acho que a eleição [...] tudo indica que será decidida no primeiro turno. Isso é porque só tem dois candidatos com volume de votos; não tem um terceiro candidato que, pelo menos, apareça nas pesquisas. Então tudo indica que a eleição estadual se resolve hoje", afirmou Rui.

"O nacional, eu diria que é possível resolver isso também, porque, em tese, as pesquisas indicaram, tem números diferentes, mas a mais favorável é o presidente, e dá faltando 2,5% para resolver no primeiro turno", concluiu.