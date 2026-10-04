Lula vota em SP e diz que Brasil "não avança com armas e milicianos"

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O candidato à presidência do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizou seu voto na manhã deste domingo, 4, na escola estadual João Firmino, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Depois de confirmar seu voto, Lula afirmou que está confiante na vitória e criticou rivais dizendo que o brasil não iria pra frente com a propaganda para a venda de armas e a atuação de milicianos.

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“O Brasil não vai para a frente com venda de armas, mas com distribuição de livros. Não vai para a frente com milicianos, com orgia em torno do Banco Master, vai com o caráter dos seus governantes”, afirmou.

Mudança no STF

Além disso, o atual presidente defendeu as mudanças nas escolhas dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com Lula, é necessário que seja discutida uma reforma para definir o tempo de mandato dos integrantes da Suprema Corte e ampliar o espaço para as mulheres.

“Hoje é um dia glorioso para o país. Uma página virada. Estou confiante na vitória e certo de que temos participação em nível nacional. Estou certo de que podemos ganhar as eleições”, afirmou.

Lula clama para que os votos sejam feitos pensando no futuro

Depois disso, o presidente do Brasil ainda pediu para que os eleitores votassem pensando no futuro do país e nas próximas gerações.

“As pessoas têm que votar pensando no Brasil, nos filhos, nos netos, no futuro que vão deixar”, disse.

Defesa do próprio governo e afirmação de que ainda existem desafios

Em outro momento, Lula defendeu seu próprio governo e afirmou que, mesmo com os atuais resultados, ainda existem muitos mais desafios a serem enfrentados.

“Estou confiante de que fizemos muito no governo e de que temos que fazer muito ainda. São 500 anos de atraso, e precisa de tempo para consertar”, declarou.

Exemplificando seu discurso, Lula citou a inflação e a educação. “Conseguimos recuperar o Brasil, melhorar a inflação, fizemos uma revolução na educação do país, mas ainda falta muito para que o Brasil tenha certeza de que seu futuro está garantido.”