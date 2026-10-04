Você votaria neles? Relembre políticos famosos dos filmes e séries

Neste domingo, 4 de outubro, quando os brasileiros vão às urnas para escolher seus representantes nas eleições, a política também pode ser lembrada por meio de histórias que conquistaram o público no cinema e na televisão.

Entre discursos marcantes, promessas ambiciosas e disputas pelo poder, filmes e séries criaram personagens que se tornaram referências quando o assunto é governar.

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Alguns desses políticos fictícios são conhecidos pela capacidade de liderança e pela defesa de projetos para a população. Outros ficaram marcados por escândalos, manipulações e decisões que colocam em dúvida os limites éticos de quem ocupa um cargo público. Há ainda aqueles que transformaram a política em uma sátira capaz de provocar risadas e reflexões.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista de políticos da ficção que marcaram gerações e continuam despertando discussões sobre liderança, corrupção, popularidade e responsabilidade pública.

Confira os políticos mais famosos dos filmes e séries

Séries

Jed Bartlet — The West Wing (1999–2006)

Jed Bartlet em The West Wing - Foto: Divulgação

Interpretado por Martin Sheen, Jed Bartlet é um presidente democrata conhecido pela eloquência, pelo conhecimento político e pelos dilemas éticos enfrentados durante o governo. Ao longo da série, o personagem precisa conciliar princípios, negociações e decisões que afetam a administração dos Estados Unidos.



A produção acompanha os bastidores da Casa Branca e apresenta os desafios de governar em meio a disputas políticas. A trajetória de Bartlet coloca em evidência temas como experiência, responsabilidade e capacidade de negociação.

Frank Underwood — House of Cards (2013–2018)

Frank Underwood em House of Cards - Foto: Divulgação

Em House of Cards, Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey, transforma a busca pelo poder em um jogo de chantagens, conspirações e traições. O personagem constrói sua trajetória política por meio de estratégias que colocam a ambição pessoal no centro de suas decisões.



A série acompanha os bastidores de Washington e mostra como alianças podem ser formadas e desfeitas conforme os interesses dos envolvidos. A história também explora até onde um político pode ir para conquistar e manter um cargo público.

Selina Meyer — Veep (2012–2019)

Selina Meyer em Veep - Foto: Divulgação

Julia Louis-Dreyfus interpreta Selina Meyer, uma vice-presidente que chega à Presidência e precisa enfrentar disputas internas, crises de imagem e dificuldades para exercer o poder. A personagem conduz boa parte da trama com preocupação constante sobre sua posição e sua popularidade.



Com humor ácido, Veep satiriza o oportunismo e os bastidores da política norte-americana. A série transforma situações institucionais em conflitos cômicos e mostra como interesses pessoais podem interferir na rotina de um governo.

Tom Kirkman — Designated Survivor (2016–2019)

Tom Kirkman em Designated Survivor - Foto: Divulgação

Em Designated Survivor, Kiefer Sutherland vive Tom Kirkman, um integrante do governo que assume a Presidência após um atentado matar o presidente e os demais integrantes da linha sucessória presentes em um evento oficial. A mudança inesperada coloca o personagem diante de responsabilidades para as quais não estava se preparando.



A série acompanha sua adaptação ao comando do país e os desafios de administrar crises políticas e de segurança. A história também levanta questões sobre experiência, legitimidade e a capacidade de tomar decisões sob pressão.

David Palmer — 24 Horas (2001–2010)

David Palmer em 24 Horas - Foto: Divulgação

Interpretado por Dennis Haysbert, David Palmer é um presidente que precisa lidar com ameaças à segurança nacional, crises institucionais e conflitos políticos. Ao longo da trama, suas decisões envolvem situações extremas e consequências para diferentes setores da sociedade.



A produção combina suspense e ação para acompanhar ameaças que exigem respostas rápidas do governo. O personagem permite discutir os limites das medidas de segurança e a relação entre proteção nacional e direitos individuais.

Leslie Knope — Parks and Recreation (2009–2015)

Leslie Knope em Parks and Recreation - Foto: Divulgação

Interpretada por Amy Poehler, Leslie Knope é uma funcionária pública que se envolve diretamente com a política municipal e chega a disputar a Prefeitura de Pawnee. Diferentemente de personagens movidos principalmente pela ambição, ela demonstra dedicação a projetos comunitários e à participação dos moradores.



A comédia acompanha os desafios da administração local, incluindo a burocracia, a resistência a mudanças e as dificuldades de colocar propostas em prática. A trajetória de Leslie mostra como decisões municipais podem afetar diretamente a vida cotidiana da população.

Fitzgerald Grant — Scandal (2012–2018)

Fitzgerald Grant em Scandal - Foto: Divulgação

Interpretado por Tony Goldwyn, Fitzgerald Grant é o presidente dos Estados Unidos em uma trama marcada por disputas de poder, escândalos e estratégias para administrar crises políticas. Sua trajetória se desenvolve em meio a conflitos que envolvem a vida pessoal e a imagem pública.



Em Scandal, os bastidores da Presidência são apresentados por meio de negociações, controvérsias e tentativas de controlar os danos provocados por situações delicadas. A série explora como a comunicação e os interesses políticos podem influenciar a percepção pública de um governante.

Filmes

Thomas J. Whitmore — Independence Day (1996)

Thomas J. Whitmore em Independence Day - Foto: Divulgação

Vivido por Bill Pullman, Thomas J. Whitmore é o presidente dos Estados Unidos que precisa liderar o país diante de uma invasão alienígena. Em meio à ameaça, o personagem assume a responsabilidade de mobilizar a população e coordenar uma resposta a uma situação extrema.



O filme mistura ficção científica e ação para apresentar uma crise que ultrapassa fronteiras nacionais. A atuação do presidente na história destaca temas como liderança, responsabilidade e mobilização coletiva diante de um perigo inesperado.

Janie Orlean — Não Olhe para Cima (2021)

Janie Orlean em Não Olhe para Cima - Foto: Divulgação

Meryl Streep interpreta Janie Orlean, uma presidente que coloca interesses políticos e estratégias de comunicação no centro de sua resposta a uma ameaça planetária. Na trama, a reação do governo ao alerta de cientistas se transforma em parte fundamental do conflito.



A produção utiliza o humor para satirizar a desinformação, a gestão de crises e a exploração política da atenção pública. O comportamento da presidente também evidencia os conflitos entre decisões baseadas em evidências e preocupações com a imagem diante da população.

Coriolanus Snow — Jogos Vorazes

Coriolanus Snow em Jogos Vorazes - Foto: Divulgação

Interpretado por Donald Sutherland nos filmes originais, Coriolanus Snow é o governante de Panem, uma sociedade marcada pela desigualdade e pela repressão. Seu governo utiliza vigilância, violência e controle político para preservar a estrutura de poder.



A saga apresenta uma sociedade distópica na qual os interesses da elite se sobrepõem às necessidades da população dos distritos. A trajetória de Snow permite refletir sobre autoritarismo, resistência e as consequências da concentração de poder.

Odorico Paraguaçu — O Bem-Amado (2010)

Odorico Paraguaçu no filme O Bem-Amado (2010) - Foto: Divulgação

Marco Nanini interpreta o prefeito de Sucupira, que tem como principal objetivo inaugurar o cemitério municipal construído durante sua gestão. O problema é que ninguém morre na cidade, e Odorico precisa encontrar uma maneira de concluir seu projeto enquanto enfrenta a oposição política e acusações relacionadas à administração pública.



Dirigido por Guel Arraes, o filme é uma comédia política baseada na obra de Dias Gomes. A história também ficou conhecida pela novela exibida em 1973, protagonizada por Paulo Gracindo, que marcou a teledramaturgia brasileira ao satirizar promessas eleitorais, interesses pessoais e os bastidores do poder.



João Ernesto — O Candidato Honesto (2014)

João Ernesto em O Candidato Honesto - Foto: Divulgação

Interpretado por Leandro Hassum, João Ernesto é um político corrupto que, após um acontecimento sobrenatural, passa a não conseguir mentir. A mudança interfere diretamente em sua trajetória e transforma declarações públicas e situações cotidianas em momentos de constrangimento.



A comédia utiliza essa premissa para explorar a distância entre o discurso eleitoral e as práticas dos candidatos. Ao colocar o personagem em situações nas quais precisa falar a verdade, o filme satiriza promessas, corrupção e estratégias de campanha.

Andrew Shepherd — Meu Querido Presidente (1995)

Andrew Shepherd em Meu Querido Presidente - Foto: Divulgação

Em Meu Querido Presidente, Michael Douglas interpreta Andrew Shepherd, um presidente viúvo que tenta conciliar a vida pessoal, a popularidade e as decisões políticas. A trama acompanha os desafios enfrentados pelo governante enquanto sua vida privada passa a interferir na maneira como é percebido pelo público.



O filme mistura romance e drama político para abordar os conflitos entre convicções pessoais, interesses institucionais e pressão da opinião pública. A história também mostra como a imagem de um presidente pode influenciar os debates em torno de suas decisões.