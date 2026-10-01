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Minissérie baseada em caso real alcança 85 milhões de views na Netflix

Produção baseada em uma experiência real mistura perseguição, trauma e suspense psicológico

Beatriz Santos
Por
Minissérie acumulou mais de 85 milhões de views na plataforma
Minissérie acumulou mais de 85 milhões de views na plataforma - Foto: Divulgação

A quinta-feira é uma oportunidade para encaixar uma maratona antes da chegada do fim de semana, principalmente para quem procura uma história capaz de prender a atenção sem exigir muitas horas diante da tela.

Com apenas sete episódios, que duram entre 27 e 45 minutos, Bebê Rena é uma opção para aproveitar o tempo livre e fugir do tédio com uma trama intensa. Disponível na Netflix, a minissérie ultrapassou 85 milhões de visualizações e alcançou 99% de aprovação no Rotten Tomatoes, com uma narrativa inspirada nas experiências reais de seu criador, Richard Gadd.

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Lançada em 2024, a produção acompanha uma perseguição que começa com um gesto aparentemente inofensivo e evolui para uma relação marcada por obsessão, vulnerabilidade e traumas.

Embora tenha um formato compacto, a história vai além de um caso de perseguição e apresenta questões desconfortáveis sobre os limites das relações humanas.

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Minissérie da Netflix transforma encontro casual em pesadelo

Em Bebê Rena, Richard Gadd interpreta Donny Dunn, um aspirante a comediante que trabalha como garçom em um bar de Londres para conseguir se sustentar. A rotina muda quando Martha, uma mulher que chega ao estabelecimento sem dinheiro para pagar uma bebida, recebe dele uma xícara de chá como gesto de gentileza.

O que parece ser apenas um encontro casual logo ganha contornos perturbadores. Martha desenvolve uma fixação por Donny e passa a persegui-lo insistentemente, interferindo em diferentes áreas de sua vida.

A situação se torna cada vez mais difícil de controlar, enquanto o protagonista tenta compreender o comportamento da mulher e lidar com as consequências daquela relação.

A história avança para além dos elementos tradicionais de suspense criminal. Conforme a perseguição se intensifica, Donny também passa a confrontar experiências dolorosas de seu passado, revelando como traumas e inseguranças influenciam suas decisões e seus vínculos com outras pessoas.

História real torna o suspense ainda mais inquietante

Um dos aspectos que diferenciam a produção é sua ligação com a trajetória pessoal de Richard Gadd. O artista criou, escreveu, produziu e protagonizou a minissérie a partir de experiências próprias, transformando vivências difíceis em uma narrativa que combina humor desconfortável, drama e thriller psicológico.

Essa perspectiva faz com que a história não se concentre apenas na perseguição. A trama também explora questões relacionadas ao assédio, aos vícios, à vulnerabilidade emocional e à dificuldade de reconhecer e enfrentar situações traumáticas.

Em vez de apresentar personagens divididos de maneira simples entre vítimas e culpados, a narrativa acompanha as contradições de Donny e suas tentativas de compreender o que viveu. O resultado é uma história que provoca desconforto e levanta questionamentos sobre vulnerabilidade, responsabilidade e os efeitos duradouros de experiências abusivas.

A ambientação contribui para esse clima. Entre pubs sombrios e ruas chuvosas de Londres, a fotografia reforça a sensação de inquietação, enquanto o humor autodepreciativo do protagonista contrasta com a gravidade dos acontecimentos.

Sete episódios permitem maratonar antes do fim de semana

Para quem tem pouco tempo disponível durante a semana, o formato de Bebê Rena é um dos atrativos. A minissérie tem sete episódios, com durações que variam entre 27 e 45 minutos, permitindo assistir à história completa em menos de quatro horas.

A estrutura compacta ajuda a manter o ritmo sem transformar a experiência em uma maratona de vários dias. Ao mesmo tempo, os episódios desenvolvem gradualmente as consequências da perseguição e aprofundam os conflitos pessoais do protagonista.

O sucesso da produção também se refletiu na temporada de premiações. Bebê Rena recebeu 11 indicações ao Emmy e conquistou seis estatuetas, incluindo a de melhor minissérie. No Rotten Tomatoes, a obra chegou a registrar 99% de aprovação, consolidando sua repercussão entre a crítica especializada.

Com mais de 85 milhões de visualizações na Netflix, a produção se tornou um dos títulos de destaque da plataforma e chamou a atenção por abordar uma história perturbadora sem se limitar aos mecanismos convencionais do gênero policial.

Vale a pena?

Sim. Para quem procura uma trama de suspense psicológico diferente das histórias criminais tradicionais, Bebê Rena é uma alternativa que combina tensão, drama e uma abordagem íntima de experiências traumáticas.

A minissérie também pode agradar a quem gosta de produções baseadas em acontecimentos reais e histórias que continuam provocando reflexões depois do último episódio. Em vez de depender apenas de reviravoltas, a narrativa investe nas contradições dos personagens e nas consequências emocionais da perseguição.

Com sete episódios e menos de quatro horas de duração total, é uma opção para aproveitar o tempo livre, fugir do tédio e concluir uma história intensa antes da chegada do fim de semana.

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