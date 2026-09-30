Minissérie da Netflix soma 112 milhões de views em só 7 episódios

Às vezes, tudo o que falta para transformar uma noite comum em um programa envolvente é encontrar uma história da qual seja difícil querer sair.



Para quem busca uma produção capaz de prender a atenção mesmo em meio à correria da semana, a Netflix tem uma minissérie que combina disputas psicológicas, conflitos pessoais e uma protagonista determinada a desafiar os limites de um universo dominado por homens.

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Lançada em 2020, O Gambito da Rainha acumula 112,8 milhões de visualizações e ocupa a nona posição entre as séries mais assistidas da história do streaming.

Estrelada por Anya Taylor-Joy, a produção também conquistou a crítica e o público, com índices de aprovação de 96% e 94%, respectivamente, no Rotten Tomatoes.

Com sete episódios de duração média de 50 minutos, a história tem pouco mais de seis horas no total e pode ser acompanhada aos poucos, com um capítulo por dia, ou em uma maratona durante o tempo livre.

Série da Netflix é opção para maratonar durante a semana

Com a rotina retomando seu ritmo habitual, nem sempre sobra tempo para acompanhar produções com muitas temporadas e dezenas de episódios. Nesse cenário, uma minissérie de curta duração pode ser uma alternativa para quem deseja encontrar uma boa história sem assumir um compromisso prolongado.

O Gambito da Rainha reúne sete episódios que permitem organizar a maratona de acordo com a disponibilidade de cada espectador. Assistir a um capítulo por dia é suficiente para concluir a produção ao longo de uma semana, enquanto quem prefere aproveitar uma noite livre pode acompanhar toda a trajetória de Beth em pouco mais de seis horas.

O formato compacto, porém, não significa uma história superficial. A trama desenvolve os conflitos da protagonista enquanto apresenta partidas decisivas, rivalidades e obstáculos que ultrapassam o tabuleiro. O resultado é uma narrativa que combina drama e tensão psicológica sem depender exclusivamente dos resultados das competições.

Trama acompanha jovem que desafia o universo do xadrez

Ambientada principalmente nas décadas de 1950 e 1960, a produção acompanha Elizabeth Harmon, conhecida como Beth, interpretada por Anya Taylor-Joy. Após perder a mãe em um acidente de carro, a menina vai para um orfanato, onde conhece o zelador Sr. Shaibel, responsável por ensiná-la a jogar xadrez.

O talento da jovem logo chama a atenção. Com uma capacidade extraordinária para antecipar movimentos e compreender as estratégias do jogo, Beth começa a participar de competições e, conforme amadurece, passa a enfrentar adversários cada vez mais experientes.

Seu objetivo é conquistar o topo do xadrez mundial, mas o caminho até lá envolve desafios que não podem ser resolvidos apenas com habilidade estratégica. A protagonista precisa lidar com as consequências de uma infância marcada por perdas, com dificuldades emocionais e com a dependência de tranquilizantes adquirida durante sua permanência na instituição.

À medida que avança nos torneios, Beth se aproxima de jogadores que colocam suas capacidades à prova. Entre eles está o russo Vasily Borgov, considerado o melhor enxadrista do mundo na narrativa e um dos principais obstáculos para que ela alcance seu objetivo.

Muito além do xadrez, minissérie aborda machismo e dependência

Embora as partidas sejam fundamentais para a história, a produção também explora questões sociais e emocionais. O machismo presente no ambiente competitivo é um dos desafios enfrentados por Beth, que precisa provar repetidamente sua capacidade em um esporte historicamente dominado por homens.

A narrativa também acompanha os efeitos do abandono, do luto e da falta de apoio familiar sobre a personalidade da protagonista. Seu talento não elimina as dificuldades para estabelecer vínculos afetivos nem os problemas relacionados ao consumo de substâncias.

Nesse percurso, duas relações têm papel importante. A primeira é com o Sr. Shaibel, que reconhece a habilidade de Beth ainda na infância e contribui para seu desenvolvimento no xadrez. A segunda é com Alma, sua mãe adotiva, interpretada por Marielle Heller, que passa a apoiar a carreira da jovem e a acompanhá-la em sua ascensão no esporte.

A amizade com Jolene, vivida por Moses Ingram, também integra a trajetória da protagonista. Essas relações ajudam a construir uma personagem que, apesar de seu talento excepcional, enfrenta conflitos que não podem ser solucionados com uma vitória no tabuleiro.

Atuação, trilha sonora e figurino reforçam a narrativa

A interpretação de Anya Taylor-Joy é um dos principais destaques da minissérie. Com expressões contidas e olhares que revelam a tensão das disputas, a atriz transmite a concentração, a insegurança e a determinação de Beth, inclusive nas cenas em que o jogo ocupa o centro da narrativa.

A direção utiliza enquadramentos fechados, planos-detalhe das peças e momentos de silêncio para construir a expectativa em torno das partidas. O som dos relógios e das peças em movimento contribui para a atmosfera de suspense, enquanto a trilha sonora acompanha as mudanças na vida da protagonista.

O figurino também participa do desenvolvimento da personagem. Conforme Beth deixa o ambiente restrito do orfanato e passa a circular por outros espaços, suas roupas, seus penteados e sua maquiagem mudam. Essa transformação visual acompanha a construção de sua identidade e a maneira como ela tenta se distanciar do passado.

A ambientação nas décadas de 1950 e 1960 completa a composição visual, recriando uma época de transformações sociais e culturais. Esses elementos ajudam a diferenciar os momentos da trajetória de Beth e reforçam a relação entre sua vida pessoal e sua busca por reconhecimento.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas de suspense e drama, O Gambito da Rainha oferece uma história que combina competição, conflitos emocionais e relações pessoais sem limitar a narrativa às partidas de xadrez.

A produção também se destaca por apresentar uma protagonista complexa, cujo talento convive com fragilidades e dificuldades. Ao abordar o machismo, a dependência química e as consequências de uma infância conturbada, a minissérie constrói uma trajetória que vai além da busca por títulos e reconhecimento.

Com sete episódios e pouco mais de seis horas de duração, a obra é uma opção para quem deseja aproveitar o tempo livre durante a semana com uma história de ritmo envolvente.

Os índices de aprovação da crítica e do público, somados às 112,8 milhões de visualizações registradas, ajudam a explicar por que a produção permanece entre os grandes sucessos da Netflix.