Série de investigação da Netflix alcança 100% de aprovação da crítica

Uma nova investigação criminal, pistas perturbadoras e uma mudança capaz de alterar o rumo da história marcam o retorno de uma das séries policiais mais elogiadas da Netflix.

O Homem das Castanhas, lançada em 2021, voltou com uma segunda temporada que também alcançou 100% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes, mantendo a avaliação perfeita da primeira fase e renovando o interesse pela produção dinamarquesa.

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Com seis episódios por temporada e duração média de 50 minutos cada, a série é uma opção para quem procura suspense para acompanhar durante a semana.

Em vez de reservar um dia inteiro para uma maratona, é possível assistir a um capítulo por dia e aproveitar o tempo livre com uma história repleta de mistérios, crimes e reviravoltas.



Série da Netflix retorna com aprovação perfeita

Depois de quase cinco anos desde a estreia, a produção voltou com a segunda temporada, intitulada O Homem das Castanhas: Brinque de Pique-Esconde. A continuação preserva a atmosfera sombria que marcou a série, mas evita apenas repetir os elementos que conquistaram o público nos primeiros episódios.

A nova fase alcançou novamente 100% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes, repetindo o índice registrado pela temporada inicial. O resultado chama a atenção especialmente pelo intervalo entre os lançamentos e pelas mudanças narrativas adotadas na continuação.

A série acompanha os investigadores Naia Thulin (Danica Curcic) e Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard), que precisam lidar com casos violentos enquanto enfrentam situações que colocam à prova a relação construída desde a primeira temporada.

Boneco de castanhas esconde pistas de um crime brutal

A história original começa em um tranquilo subúrbio de Copenhague, na Dinamarca. Em uma manhã chuvosa de outubro, a polícia encontra uma jovem brutalmente assassinada em um parquinho, com uma das mãos amputada.

Acima do corpo, há um pequeno boneco feito de castanhas, um detalhe aparentemente estranho que se transforma em uma pista importante para a investigação.

Designada para o caso, a detetive Naia Thulin passa a trabalhar com seu novo parceiro, Mark Hess. Durante as buscas, os dois descobrem uma conexão entre o assassinato e o desaparecimento da filha de Rosa Hartung, uma política dinamarquesa cuja criança sumiu um ano antes.

A partir dessa descoberta, a investigação ganha novas dimensões e conduz os protagonistas a um caso marcado por violência, segredos e suspeitas. A atmosfera inquietante e a construção gradual do mistério ajudam a estabelecer o tom da produção.

Segunda temporada muda a dinâmica entre os investigadores

Um dos elementos centrais da série é a relação entre Thulin e Hess. Na primeira temporada, os investigadores apresentam personalidades diferentes, mas precisam conciliar suas abordagens para avançar nos casos. Enquanto Hess tem um perfil mais frio e experiente, Thulin demonstra determinação e uma perspectiva mais humana diante das investigações.

A parceria também ganha importância emocional ao longo da história, com indícios de uma aproximação entre os personagens. Na segunda temporada, porém, a produção altera essa dinâmica e aposta em uma narrativa mais concentrada em perda, trauma e desespero.

A mudança afasta parte da estrutura tradicional das séries policiais protagonizadas por duplas de investigadores e acrescenta novos conflitos à trama. Em vez de depender apenas da busca por um criminoso, os episódios exploram as consequências pessoais das situações enfrentadas pelos personagens.

Seis episódios por temporada facilitam a maratona

Para quem deseja encontrar uma série envolvente sem começar uma produção com dezenas de capítulos, O Homem das Castanhas oferece uma estrutura compacta. Cada temporada tem seis episódios, com duração média de 50 minutos, o que corresponde a aproximadamente cinco horas de conteúdo por temporada.

Com os 12 episódios das duas temporadas, é possível organizar a maratona ao longo de alguns dias. Assistir a um capítulo por dia, por exemplo, permite acompanhar as investigações mesmo com os compromissos da rotina, sem precisar concentrar todo o tempo livre em uma única sessão.

A combinação de investigação criminal, atmosfera sombria e pistas que conduzem a novas perguntas também favorece quem gosta de tentar desvendar os mistérios antes dos protagonistas. Até o momento, não há confirmação sobre uma terceira temporada da produção.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de suspense policial, investigações complexas e histórias que exploram o lado psicológico dos personagens, O Homem das Castanhas é uma opção a considerar no catálogo da Netflix.

A aprovação de 100% dos críticos no Rotten Tomatoes nas duas temporadas, conforme os dados apresentados, acompanha uma proposta que combina crimes brutais, mistérios interligados e uma atmosfera inquietante.

Para quem procura uma história criminal enxuta e capaz de despertar curiosidade a cada capítulo e manter as suspeitas em movimento, a série dinamarquesa reúne os elementos necessários para prender a atenção até o desfecho.