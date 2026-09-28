Minissérie de suspense da Netflix com 3 episódios para segunda (28/09)

A segunda-feira, 28, pode ser uma boa oportunidade para revisitar produções que passaram despercebidas no catálogo da Netflix.



Para quem procura uma história curta, cheia de suspense e capaz de prender a atenção durante algumas horas, Duas Covas é uma opção que merece ser redescoberta. Lançada em 2025, a minissérie espanhola acabou esquecida após sua estreia, mas reúne mistério, investigação e vingança em apenas três episódios.

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A trama acompanha duas adolescentes que desaparecem misteriosamente em Frigiliana, na Espanha. Dois anos depois, a avó de uma delas decide retomar o caso por conta própria e se une ao pai da outra jovem, entrando em uma investigação que revela segredos cada vez mais sombrios.

O desaparecimento que muda tudo

Verónica e Marta são duas amigas de 16 anos que desaparecem depois de uma festa. Mesmo com a investigação oficial, o caso termina sem respostas e sem suspeitos suficientes para explicar o que aconteceu.

Dois anos depois, Isabel, avó de uma das adolescentes, decide não aceitar o encerramento do caso. Determinada a descobrir a verdade, ela começa uma investigação própria, à margem da polícia, e passa a reunir pistas sobre aquela noite.

Uma dupla improvável entra em cena

Na busca por respostas, Isabel se aproxima de Rafael Salazar, pai de Marta e um poderoso criminoso interpretado por Álvaro Morte, conhecido pelo papel do Professor em La Casa de Papel.

A união entre uma avó em busca da neta e um homem ligado ao crime organizado conduz a história por um caminho pouco convencional. O que começa como uma tentativa de descobrir um culpado passa a ganhar contornos de vingança conforme novos elementos surgem.

O mistério esconde algo ainda maior

A investigação de Isabel acaba levando a uma realidade mais ampla do que o desaparecimento das duas adolescentes. A narrativa envolve outras jovens e revela uma rede relacionada à exploração sexual e ao tráfico humano em festas clandestinas frequentadas por pessoas influentes ligadas ao crime organizado.

A produção não é baseada em uma história real específica, mas se inspira em casos semelhantes registrados na Espanha. O suspense também contrasta a atmosfera sombria da trama com os cenários ensolarados do sul do país.

O título da produção faz referência a uma frase atribuída a Confúcio: “Antes de embarcar em uma jornada de vingança, cave duas covas“. A ideia resume parte do caminho percorrido por Isabel, cuja busca pela verdade passa a ser cada vez mais influenciada pelo desejo de vingança.

Além do mistério, a minissérie aborda o luto prolongado, os segredos familiares e os limites entre justiça e retaliação. A protagonista também foge do perfil tradicional de histórias policiais ao colocar uma mulher idosa no centro da investigação.

Produção de 2025 acabou esquecida na Netflix

Apesar de ter sido lançada em 2025 e ter alcançado o TOP 1 da Netflix durante sua semana de estreia, Duas Covas acabou perdendo espaço depois do lançamento e ficou esquecida no catálogo. A produção, porém, continua sendo uma alternativa para quem procura uma minissérie curta de suspense.

Criada por Agustín Martínez, Jorge Díaz e Antonio Mercero e dirigida por Kike Maíllo, a obra aposta em uma estrutura direta, com poucos capítulos e uma história que avança rapidamente até o desfecho.

Três episódios para terminar no mesmo dia

Com três episódios de aproximadamente 50 minutos cada, Duas Covas rende uma maratona de menos de três horas. O formato faz com que a experiência se aproxime da duração de um filme longo, mas dividida em capítulos.

Por isso, a produção pode ser uma alternativa para quem quer assistir a uma história completa durante a segunda-feira, sem precisar reservar vários dias para acompanhar a trama. Os três episódios estão disponíveis na Netflix.

Além de Kiti Mánver e Álvaro Morte, o elenco conta com Hovik Keuchkerian, conhecido por interpretar Bogotá em La Casa de Papel, além de Nadia Vilaplana, Joan Solé, Carlos Scholz, Nonna Cardoner e Camino Fernández.

Vale a pena?

Sim. Duas Covas vale a pena para quem gosta de tramas de suspense cheias de mistério, segredos e reviravoltas. A minissérie combina um desaparecimento sem solução, uma investigação conduzida por uma avó e uma história de vingança que ganha novas camadas conforme a verdade começa a aparecer.

O fato de ter passado despercebida após o lançamento em 2025 pode ser justamente um motivo para revisitá-la. Com três episódios de cerca de 50 minutos, a produção pode ser concluída em menos de três horas e funciona como uma espécie de filme longo dividido em capítulos.