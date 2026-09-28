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VENDA DE INGRESSOS

Vingadores: Doutor Destino causa falhas em pré-venda de ingressos

Corrida às bilheterias virtuais provoca instabilidade nos sites do Brasil

Beatriz Santos
Por
Robert Downey Jr. como Doutor Destino
Robert Downey Jr. como Doutor Destino - Foto: Divulgação

A abertura da pré-venda de Vingadores: Doutor Destino no Brasil transformou a madrugada desta segunda-feira, 28, em uma saga de frustração para milhares de fãs.

Disponibilizados à 0h01 exclusivamente para salas de grande formato com o selo Infinity Vision, os ingressos provocaram uma onda de acessos simultâneos que resultou em travamentos e falhas operacionais nas principais plataformas de venda.

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Usuários reportaram lentidão extrema, erros no checkout e estornos automáticos em pagamentos via Pix durante as tentativas de compra pela Ingresso.com e pelo aplicativo do Cinemark.

Os relatos indicam que a instabilidade no sistema se estendeu por mais de uma hora e meia durante a madrugada, com reclamações de indisponibilidade que levaram parte do público a desistir da tentativa. Até o momento, Disney e exibidoras não se pronunciaram sobre a extensão da pane.

Relançamento nos cinemas preparou o terreno para a alta demanda

A busca vertiginosa por entradas correlaciona-se com a estratégia de marketing promovida pela Marvel no fim de semana anterior.

A exibição de Vingadores: Ultimato Encore arrecadou US$ 86 milhões mundialmente, sendo US$ 26 milhões na América do Norte e US$ 60 milhões no mercado internacional, motivada pela inclusão de quatro minutos de conteúdo inédito.

As cenas adicionais, gravadas no set de Vingadores: Doutor Destino, exibem sequências com Steve Rogers, Loki e Victor von Doom, servindo de conexão narrativa direta para o novo capítulo da franquia.

Histórico de esgotamento e falhas no mercado internacional

O cenário de escassez e problemas técnicos já havia sido registrado nos Estados Unidos, onde a primeira fase comercial foi iniciada em 20 de julho. De acordo com dados da Variety, a pré-venda norte-americana movimentou US$ 16,5 milhões nas primeiras 24 horas, valor duas vezes superior ao obtido por Deadpool & Wolverine em período equivalente.

Em agosto, a ampliação da oferta nos EUA também gerou sobrecarga nos servidores da rede AMC, gerando queixas sobre erros de validação no programa A-List e indisponibilidade de assentos nas salas de grande formato.

Regras de comercialização e formato de exibição no país

A etapa atual do circuito nacional restringe-se às salas certificadas Infinity Vision, que contam com especificações técnicas diferenciadas de tela e áudio. A Ingresso.com confirmou que as datas para os circuitos tradicionais e salas convencionais serão anunciadas posteriormente pela distribuidora.

O cronograma passou por revisões operacionais antes do lançamento definitivo. A previsão original para início das vendas em 15 de setembro foi descartada, fixando-se o dia 28 de setembro como a data oficial para a abertura da janela exclusiva.

Direção, enredo e composição do elenco

Dirigido por Anthony e Joe Russo e com roteiro assinado por Michael Waldron e Stephen McFeely, o longa marca o retorno de Robert Downey Jr. ao Universo Cinematográfico Marvel, desta vez interpretando Victor von Doom, o Doutor Destino.

A premissa envolve a convergência de realidades e a introdução do conceito de Mundo Bélico (Battleworld).

A produção reúne personagens de diferentes franquias do estúdio:

  • Vingadores e aliados: Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitão América), Paul Rudd (Homem-Formiga), Chris Evans (Steve Rogers), Letitia Wright (Shuri/Pantera Negra), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Danny Ramirez (Falcão), Kathryn Newton (Estatura), Tenoch Huerta Mejia (Namor) e Winston Duke (M’Baku).
  • Os Novos Vingadores: Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado Invernal), Florence Pugh (Yelena Belova/Viúva Negra), David Harbour (Alexei Shostakov/Guardião Vermelho), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Fantasma), Wyatt Russell (John Walker/Agente Americano) e Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentinela).
  • Quarteto Fantástico: Pedro Pascal (Reed Richards/Senhor Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mulher Invisível), Joseph Quinn (Johnny Storm/Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Coisa).
  • X-Men: Patrick Stewart (Professor Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Kelsey Grammer (Fera), Rebecca Romijn (Mística), Alan Cumming (Noturno) e Channing Tatum (Gambit).

A estreia de Vingadores: Doutor Destino nos cinemas brasileiros está confirmada para 17 de dezembro de 2026, com o encerramento da narrativa previsto para o ano seguinte em Vingadores: Guerras Secretas.

Veja tweets de internautas sobre a pré-venda

Reclamações sobre a indisponibilidade dos sistemas e relatos de falhas na emissão dos comprovantes de pagamento foram os tópicos mais citados por espectadores nas redes sociais durante a madrugada de abertura da comercialização.

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