Vingadores: Doutor Destino causa falhas em pré-venda de ingressos

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A abertura da pré-venda de Vingadores: Doutor Destino no Brasil transformou a madrugada desta segunda-feira, 28, em uma saga de frustração para milhares de fãs.

Disponibilizados à 0h01 exclusivamente para salas de grande formato com o selo Infinity Vision, os ingressos provocaram uma onda de acessos simultâneos que resultou em travamentos e falhas operacionais nas principais plataformas de venda.

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Usuários reportaram lentidão extrema, erros no checkout e estornos automáticos em pagamentos via Pix durante as tentativas de compra pela Ingresso.com e pelo aplicativo do Cinemark.

Os relatos indicam que a instabilidade no sistema se estendeu por mais de uma hora e meia durante a madrugada, com reclamações de indisponibilidade que levaram parte do público a desistir da tentativa. Até o momento, Disney e exibidoras não se pronunciaram sobre a extensão da pane.



Relançamento nos cinemas preparou o terreno para a alta demanda

A busca vertiginosa por entradas correlaciona-se com a estratégia de marketing promovida pela Marvel no fim de semana anterior.

A exibição de Vingadores: Ultimato Encore arrecadou US$ 86 milhões mundialmente, sendo US$ 26 milhões na América do Norte e US$ 60 milhões no mercado internacional, motivada pela inclusão de quatro minutos de conteúdo inédito.

As cenas adicionais, gravadas no set de Vingadores: Doutor Destino, exibem sequências com Steve Rogers, Loki e Victor von Doom, servindo de conexão narrativa direta para o novo capítulo da franquia.

Histórico de esgotamento e falhas no mercado internacional

O cenário de escassez e problemas técnicos já havia sido registrado nos Estados Unidos, onde a primeira fase comercial foi iniciada em 20 de julho. De acordo com dados da Variety, a pré-venda norte-americana movimentou US$ 16,5 milhões nas primeiras 24 horas, valor duas vezes superior ao obtido por Deadpool & Wolverine em período equivalente.

Em agosto, a ampliação da oferta nos EUA também gerou sobrecarga nos servidores da rede AMC, gerando queixas sobre erros de validação no programa A-List e indisponibilidade de assentos nas salas de grande formato.

Regras de comercialização e formato de exibição no país

A etapa atual do circuito nacional restringe-se às salas certificadas Infinity Vision, que contam com especificações técnicas diferenciadas de tela e áudio. A Ingresso.com confirmou que as datas para os circuitos tradicionais e salas convencionais serão anunciadas posteriormente pela distribuidora.

O cronograma passou por revisões operacionais antes do lançamento definitivo. A previsão original para início das vendas em 15 de setembro foi descartada, fixando-se o dia 28 de setembro como a data oficial para a abertura da janela exclusiva.

Direção, enredo e composição do elenco

Dirigido por Anthony e Joe Russo e com roteiro assinado por Michael Waldron e Stephen McFeely, o longa marca o retorno de Robert Downey Jr. ao Universo Cinematográfico Marvel, desta vez interpretando Victor von Doom, o Doutor Destino.

A premissa envolve a convergência de realidades e a introdução do conceito de Mundo Bélico (Battleworld).

A produção reúne personagens de diferentes franquias do estúdio:

Vingadores e aliados: Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitão América), Paul Rudd (Homem-Formiga), Chris Evans (Steve Rogers), Letitia Wright (Shuri/Pantera Negra), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Danny Ramirez (Falcão), Kathryn Newton (Estatura), Tenoch Huerta Mejia (Namor) e Winston Duke (M’Baku).

Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitão América), Paul Rudd (Homem-Formiga), Chris Evans (Steve Rogers), Letitia Wright (Shuri/Pantera Negra), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Danny Ramirez (Falcão), Kathryn Newton (Estatura), Tenoch Huerta Mejia (Namor) e Winston Duke (M’Baku). Os Novos Vingadores: Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado Invernal), Florence Pugh (Yelena Belova/Viúva Negra), David Harbour (Alexei Shostakov/Guardião Vermelho), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Fantasma), Wyatt Russell (John Walker/Agente Americano) e Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentinela).

Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado Invernal), Florence Pugh (Yelena Belova/Viúva Negra), David Harbour (Alexei Shostakov/Guardião Vermelho), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Fantasma), Wyatt Russell (John Walker/Agente Americano) e Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentinela). Quarteto Fantástico: Pedro Pascal (Reed Richards/Senhor Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mulher Invisível), Joseph Quinn (Johnny Storm/Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Coisa).

Pedro Pascal (Reed Richards/Senhor Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mulher Invisível), Joseph Quinn (Johnny Storm/Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Coisa). X-Men: Patrick Stewart (Professor Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Kelsey Grammer (Fera), Rebecca Romijn (Mística), Alan Cumming (Noturno) e Channing Tatum (Gambit).

A estreia de Vingadores: Doutor Destino nos cinemas brasileiros está confirmada para 17 de dezembro de 2026, com o encerramento da narrativa previsto para o ano seguinte em Vingadores: Guerras Secretas.

Veja tweets de internautas sobre a pré-venda

Reclamações sobre a indisponibilidade dos sistemas e relatos de falhas na emissão dos comprovantes de pagamento foram os tópicos mais citados por espectadores nas redes sociais durante a madrugada de abertura da comercialização.

Comprei os ingressos na pré venda para vingadores Doomsday pelo aplicativo, foi debitado na fatura da Nubank e agora esta constando que comprei OUTRO filme. Mas não recebi email de confirmação e não consta os ingressos na minha conta. E ai @cinepolisbrasil ???? pic.twitter.com/wIKjnYH00j — 𝐉𝐮 🏒🤍 (@wallacenmb) September 28, 2026

Ta porra a pre venda de vingadores mal começou e ja ta esgotando — bellɑ🐊 (@iza_ivy) September 28, 2026

esqueci que a pre-venda do filme dos vingadores ia abrir as 00h 😭😭 as sessões tudo lotada já — cami (@jhsgust) September 28, 2026

o site do cinepolis simplesmente não me permitiu comprar ingresso da pré venda de vingadores — ؘ (@sanriit) September 28, 2026

O site da ingresso caiu kkkkkk eu feito otaria pra comprar a pré venda do vingadores doomsday — DeLoloquita (@delourencos) September 28, 2026

gente vamos parando de gostar de vingadores? a pré venda do filme abriu HOJE, são 7h da manhã e as salas já estão lotadas mano vsf todos vocês — anabia ♱ (@ingasolin) September 28, 2026

o lixo do @ingressocom não investiu em infraestrutura decente pra aguentar a pré venda de vingadores, meia hora sem conseguir escolher ingresso rebanho de filhos da puta — Guizito (@oguizitu) September 28, 2026

Depois de mais de 10 minutos no app da Cinemark esperando voltar a funcionar, três compras canceladas sem motivo nenhum, consegui comprar o ingresso de vingadores na pré venda. Se um dia eu fui triste, eu não lembro pic.twitter.com/vceHhBpLhc — Biaᵇʸ ʰʸᵘⁿⁿⁱᵉ& that ⋆♆.˚VAI VER O ZAYN 🇾🇪 (@Rachasjinnie) September 28, 2026

Além do site das https://t.co/6RppSiNvgC nao abrir direto nao ta disponível a pre venda do vingadores da minha cidade, ABRE LOGO ESSA PORRA D EPRE VENDA — Henriquezx (@Henriqu96116884) September 28, 2026

nunca pensei que ia cair site dnv numa pré venda pra filme, mas eu subestimei os Vingadores — Lads (@gabirobapop) September 28, 2026

Fui entrar no app pra olhar a pré venda de vingadores, o app tá nem rodando KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Little Celo (@Marcelocelo00) September 28, 2026

Tá parecendo show de diva pop essa pré venda de Vingadores, e eu ainda não consegui o meu.



Se eu não conseguir, ngm vai, pois vou quebrar tudo! pic.twitter.com/0CEGvIyIq6 — clovis (@clovisinantonio) September 28, 2026

glr, o desespero que foi pra pegar essa pré venda de vingadores doomsday pqp — samu ᱬ (@samuhxx) September 28, 2026

2 horas pra conseguir comprar ingresso na pré venda de vingadores doomsday pic.twitter.com/EOMcnQFAYr — gabriel. (@GabrielzinT_) September 28, 2026