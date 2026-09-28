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MARVEL NO TOPO

Vingadores: relançamento de Ultimato desbanca sucesso brasileiro

Filme arrecadou mais de R$ 10 milhões

Edvaldo Sales
Por
Filme arrecadou mais de R$ 10 milhões
Filme arrecadou mais de R$ 10 milhões - Foto: Reprodução | MCU

O relançamento de ‘Vingadores: Ultimato’, intitulado ‘Vingadores: Ultimato Encore’, superou a liderança de ‘Minha Melhor Amiga’ nos cinemas brasileiros.

Segundo dados inéditos da Rentrak, o retorno às telonas do filme da Marvel, que estreou em 2019, arrecadou R$ 10,65 milhões com 472 mil espectadores entre quinta-feira, 24, e domingo, 27.

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Após três semanas no topo, Minha Melhor Amiga ficou em segundo lugar, com renda de R$ 9,63 milhões e quase 410 mil ingressos vendidos. No acumulado, o longa estrelado por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli soma R$ 81,31 milhões e 4,69 milhões de espectadores.

A comédia já é o 12º filme brasileiro mais visto nos cinemas, superando ‘Carandiru’, ‘O Auto da Compadecida 2’ e ‘Minha Mãe é Uma Peça’.

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O pódio foi completado por ‘Resident Evil’, com R$ 4,65 milhões em bilheteria e público de 209 mil pessoas no final de semana. A adaptação ficou à frente do estreante ‘Coração Selvagem’, cuja receita foi de R$ 4,47 milhões com 166 mil entradas comercializadas.

Já a estreia de ‘Marido de Aluguel’ ficou em oitavo lugar. A comédia nacional protagonizada por Maurício Manfrini e Mariana Xavier arrecadou R$ 242 mil e foi vista por pouco mais de 10 mil pessoas.

No total, as bilheterias registraram R$ 34,44 milhões, enquanto as salas receberam 1,47 milhão de pessoas.

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