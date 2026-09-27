Nova série de terror do Prime Video traz de volta uma das histórias mais famosas do cinema

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Um dos nomes que ajudaram a consolidar o terror no catálogo da Netflix está de casa nova. Mike Flanagan estreia no Prime Video com Carrie: A Estranha, série baseada na obra de Stephen King que chega ao streaming em 7 de outubro.

Carrie: A Estranha marca nova fase no Prime Video

A série será a primeira produção televisiva de Mike Flanagan lançada fora da Netflix desde 2018, encerrando uma sequência de cinco séries realizadas para a plataforma. O novo projeto também dá continuidade à relação do diretor com Stephen King.

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Flanagan começou a adaptar histórias do escritor em 2017, com Jogo Perigoso, lançado pela Netflix. Carrie será a quarta adaptação de uma obra de King feita pelo cineasta.

Qual é a história de Carrie: A Estranha?

Publicada originalmente em 1974, Carrie, a Estranha foi o primeiro romance de Stephen King e se tornou uma das obras mais conhecidas do escritor. A história já ganhou três filmes, uma adaptação para os palcos e outras versões na cultura pop. A produção de Mike Flanagan, porém, será a primeira adaptação da história de Carrie White para a televisão no formato de série.

Na nova versão, Summer H. Howell interpreta Carrie White, uma jovem que cresceu isolada ao lado da mãe dominadora, Margaret, vivida por Samantha Sloyan. Depois da morte repentina do pai, Carrie é obrigada pelos serviços sociais a frequentar a escola.

A adolescente passa então a enfrentar uma realidade diferente daquela em que cresceu. Situações de bullying e outros conflitos começam a despertar seus poderes telecinéticos.

Quando Carrie: A Estranha estreia?

Carrie: A Estranha estreia em 7 de outubro no Prime Video.

Além da nova série, a parceria de Mike Flanagan com a Amazon pode resultar em outros projetos. O cineasta possui os direitos televisivos de A Torre Negra, também de Stephen King, e está envolvido no futuro projeto de Warhammer 40.000 da empresa.