Só 4 episódios: nova série de mistério da Netflix para domingo (27/09)

O domingo, 27, pode ser uma boa oportunidade para desacelerar e encontrar uma produção capaz de prender a atenção durante algumas horas de tempo livre.

Para quem procura uma história de mistério com clima de investigação e poucos episódios, a Netflix acaba de receber O Problema Final, minissérie ambientada em 1959 que transforma um luxuoso hotel isolado em palco de um assassinato cercado por suspeitos.

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Lançada na plataforma na última sexta-feira, 25, a produção tem apenas quatro episódios e adapta o romance homônimo de Arturo Pérez-Reverte. No centro da história está Basil, um ator aposentado conhecido por ter interpretado Sherlock Holmes no cinema e que acaba assumindo, quase por acaso, a missão de descobrir quem matou uma turista inglesa.

Uma tempestade deixa todos presos

A trama se passa na primavera de 1959, quando uma forte tempestade atinge uma pequena ilha próxima de Maiorca e deixa 13 pessoas isoladas em um hotel.

Sem possibilidade de deixar o local ou receber ajuda do lado de fora, os hóspedes e funcionários ficam completamente dependentes uns dos outros. A situação, que já seria complicada pelas condições climáticas, ganha um novo rumo quando Elisa Mander, uma turista inglesa, é encontrada morta.

Inicialmente, o caso parece ser um suicídio. Conforme surgem novos indícios, porém, a possibilidade de assassinato começa a ganhar força. Com o hotel isolado e nenhum caminho para escapar, a lista de suspeitos passa a incluir praticamente todos que estavam no local.

Ator que viveu Sherlock Holmes vira investigador

É nesse cenário que Basil entra no centro da investigação. Interpretado por José Coronado, o personagem é um ator aposentado que ficou conhecido por interpretar Sherlock Holmes nas telas.

A experiência com o famoso detetive acaba se tornando inesperadamente útil quando Basil precisa tentar entender o que aconteceu com Elisa. Sem ser um investigador profissional, ele começa a observar os hóspedes e os acontecimentos ao redor do hotel em busca de respostas.

Ao seu lado está Foxá, vivido por Martiño Rivas, um jovem escritor de thrillers que ajuda nas buscas. María Valverde interpreta Adela Figueroa, uma jovem misteriosa que está hospedada no local acompanhada de uma amiga.

Enquanto a investigação avança, a gerente do hotel, senhora Ausländer, interpretada por Maribel Verdú, também passa a ocupar uma posição importante entre as pessoas envolvidas no mistério.

Todos podem esconder alguma coisa

O isolamento é um dos principais elementos da trama. Sem comunicação com o exterior e sem possibilidade de entrada ou saída, os personagens ficam presos no mesmo espaço enquanto tentam descobrir quem está por trás da morte.

A cada nova informação, o caso se torna mais complexo. Os hóspedes e funcionários passam a ser observados não apenas como testemunhas, mas também como possíveis envolvidos no crime.

A história aposta justamente nessa estrutura clássica de mistério: um espaço fechado, uma quantidade limitada de personagens, uma vítima e um protagonista encarregado de descobrir a verdade.

Minissérie reúne elenco conhecido

Além de José Coronado, María Valverde, Martiño Rivas e Maribel Verdú, a produção conta com Gonzalo de Castro, Cristina Kovani, José Condessa e Pepón Nieto.

Gonzalo de Castro interpreta Fonseca, um ambicioso diretor de cinema, enquanto Cristina Kovani vive uma jovem atriz apaixonada. José Condessa e Pepón Nieto também integram o elenco da produção.

A direção é de Félix Viscarret, responsável por trabalhos como Una vida no tan simple e No mires a los ojos. O roteiro foi escrito por Alberto Macías, Carlos Molinero e Marisol Farré.

A produção é da MOD Producciones, com Fernando Bovaira como produtor e Urko Errazquin como produtor executivo.

História adapta livro de Arturo Pérez-Reverte

O Problema Final é baseado no romance homônimo publicado por Arturo Pérez-Reverte em 2023. O livro utiliza elementos tradicionais das histórias de detetive para construir o mistério: um cenário isolado, um grupo restrito de suspeitos, uma morte e um personagem que precisa encontrar o responsável.

A adaptação leva essa estrutura para uma minissérie de quatro episódios, mantendo o hotel como principal cenário da investigação e utilizando o isolamento provocado pela tempestade para aumentar a tensão entre os personagens.

Quatro episódios para acompanhar no domingo

Com apenas quatro episódios, a produção pode ser uma alternativa para quem procura uma história fechada para assistir durante o tempo livre.

A minissérie já está disponível na Netflix desde sexta-feira, 25, e, com apenas quatro episódios, pode ser começada e terminada no mesmo dia. Os capítulos também podem ser distribuídos ao longo do domingo, de acordo com o tempo disponível.

O formato enxuto também favorece quem prefere histórias de mistério que não exigem o compromisso de várias temporadas. Como a trama se concentra em um único caso e em um grupo limitado de personagens, as descobertas podem ser acompanhadas em uma maratona curta.

Vale a pena?

Para quem gosta de tramas de suspense e histórias cheias de mistério, O Problema Final vale a pena entrar na lista para este domingo, 27.

A produção combina assassinato, isolamento, suspeitos e investigação em um cenário de época, enquanto coloca um ator que interpretou Sherlock Holmes na posição inesperada de tentar solucionar um crime.

Com quatro episódios e uma história fechada baseada no romance de Arturo Pérez-Reverte, a minissérie também é uma opção para quem procura uma produção enxuta para aproveitar o tempo livre e acompanhar um mistério até a descoberta de suas respostas.