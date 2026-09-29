Série de guerra viciante da Netflix com 8 episódios para terça (29/09)

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Estamos na terça-feira, 29, e, em meio à correria da semana, encontrar uma série envolvente que não exija semanas de dedicação pode ser uma boa opção para o tempo livre.

Para quem gosta de suspense criminal, histórias de guerra e mistérios, Sombras da Guerra, disponível no catálogo da Netflix, reúne esses elementos em oito episódios de aproximadamente 45 minutos cada, ideais para uma maratona enxuta.

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Lançada originalmente em 2020, a produção acabou sendo esquecida por parte do público, mas merece ser revisitada por quem procura uma trama ambientada em um dos períodos mais conturbados da história europeia.

Com Taylor Kitsch, Michael C. Hall e Tuppence Middleton no elenco, a minissérie acompanha um policial americano enviado a Berlim após a Segunda Guerra Mundial, onde precisa combater o crime organizado e encontrar o próprio irmão desaparecido.



Série da Netflix se passa em Berlim após a Segunda Guerra

A história de Sombras da Guerra começa no verão de 1946, quando Berlim ainda enfrenta as consequências da Segunda Guerra Mundial. Em uma cidade devastada, com instituições fragilizadas e criminosos atuando em meio ao caos, reconstruir a ordem se torna um desafio.

É nesse cenário que chega Max McLaughlin, policial americano encarregado de ajudar a estabelecer uma nova força policial e combater Werner Englemacher Gladow, um criminoso conhecido como o “Al Capone de Berlim”.

A missão, porém, não se limita ao trabalho. Max também tenta descobrir o paradeiro de seu irmão, Moritz McLaughlin, que atua clandestinamente e mata antigos nazistas. Enquanto investiga o crime organizado, o protagonista precisa lidar com uma busca pessoal que o coloca diante das marcas deixadas pela guerra.

Trama mistura investigação criminal e drama familiar

Em vez de se concentrar apenas nos confrontos militares, a minissérie explora as consequências do conflito no cotidiano de uma cidade que tenta se reorganizar. A falta de segurança, a atuação de grupos criminosos e a perseguição a antigos nazistas formam o pano de fundo da investigação.

A busca de Max por Moritz acrescenta outra camada à narrativa. O desaparecimento do irmão e sua campanha clandestina de vingança colocam em questão os limites entre justiça e retaliação em uma sociedade ainda marcada pela violência.

A combinação de suspense policial, drama familiar e ambientação histórica conduz a história, enquanto o protagonista tenta cumprir sua missão oficial sem perder de vista o objetivo pessoal.

Grandes atores estão presentes no elenco

O elenco reúne atores conhecidos da televisão e do cinema. Taylor Kitsch interpreta Max McLaughlin, o policial enviado à Alemanha. O ator também participou de produções como John Carter: Entre Dois Mundos (2012), O Grande Herói (2013) e Selvagens (2012).

Michael C. Hall, conhecido por protagonizar Dexter, também integra a produção. Já Tuppence Middleton, que participou de Sense8, faz parte do elenco ao lado de Nina Hoss e Mala Emde.

A presença desses nomes é um dos atrativos para quem procura uma série que combine personagens complexos, conflitos pessoais e uma investigação ambientada em um período histórico turbulento.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas de suspense, histórias de guerra e produções com um elenco conhecido.

Sombras da Guerra oferece uma perspectiva do período posterior à Segunda Guerra Mundial, concentrando a narrativa na reconstrução de Berlim, na perseguição a criminosos e nos efeitos duradouros da violência.

Com oito episódios de cerca de 45 minutos, a minissérie também é uma alternativa para quem deseja acompanhar uma história sem investir em uma maratona longa.

Para quem deixou a produção passar em 2020, vale redescobrir a trama, que combina investigação policial, drama familiar e os conflitos de uma sociedade tentando se reconstruir após a guerra.