Série de sucesso da Netflix com quase 1 bilhão de views volta em 2026

Uma das séries internacionais de maior repercussão da Netflix, Lupin tem data marcada para voltar ao catálogo em 2026. A produção francesa retorna em 23 de outubro, com oito episódios inéditos, e coloca novamente em cena o ladrão Assane Diop, interpretado por Omar Sy.

A nova parte chega depois de a trama acumular quase 1 bilhão de horas assistidas nas três primeiras partes, segundo os dados de audiência divulgados pela plataforma.

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Lançada em 2021, a série acompanha um homem que transforma roubos elaborados, disfarces e estratégias de investigação em ferramentas para enfrentar pessoas poderosas.



A inspiração vem de Arsène Lupin, personagem criado pelo escritor francês Maurice Leblanc e conhecido como um ladrão astuto, capaz de enganar a polícia e escapar de situações aparentemente impossíveis.

O retorno ocorre em meio à expectativa sobre o destino de Assane, que terminou a terceira parte diante de novos problemas. Desta vez, ele precisará lidar com uma situação que ameaça não apenas sua liberdade, mas também sua reputação: uma sequência de roubos passa a ser associada ao seu nome, mesmo quando ele está preso.

Quantas horas Lupin acumulou na Netflix?

Os números das três primeiras partes ajudam a dimensionar o alcance da série. Somados, os dados chegam a 929,5 milhões de horas assistidas e 217,6 milhões de visualizações nos primeiros 91 dias de cada lançamento, conforme as estatísticas históricas da Netflix.

As duas métricas são diferentes: visualizações correspondem ao total de horas assistidas dividido pela duração do conteúdo, e não necessariamente ao número de pessoas diferentes que assistiram à produção.

Parte 1: 99,5 milhões de visualizações

A primeira parte estreou em janeiro de 2021 e registrou 396,3 milhões de horas assistidas e 99,5 milhões de visualizações durante seus primeiros 91 dias na plataforma.

Foi a apresentação de Assane Diop ao público, com uma história que combina investigação, vingança e roubos planejados a partir das aventuras literárias de Arsène Lupin.

Na trama inicial, Assane tenta fazer justiça pelo pai, Babakar, acusado injustamente de roubar um colar de diamantes pertencente à poderosa família Pellegrini. A partir desse episódio, ele desenvolve uma estratégia para confrontar os responsáveis pela injustiça, usando inteligência, disfarces e golpes cuidadosamente elaborados.

Parte 2: 68,4 milhões de visualizações

A segunda parte contabilizou 258,9 milhões de horas assistidas e 68,4 milhões de visualizações nos primeiros 91 dias.

A continuação amplia os riscos enfrentados por Assane e aprofunda o conflito com a família Pellegrini, enquanto o protagonista tenta proteger as pessoas próximas e escapar das consequências de seus próprios planos.

Os episódios mantêm a combinação de suspense policial, reviravoltas e estratégias de engano que caracteriza a produção desde o início.

Parte 3: 49,7 milhões de visualizações

Já a terceira parte alcançou 274,3 milhões de horas assistidas e 49,7 milhões de visualizações no mesmo período de referência. A história colocou Assane diante de novas decisões e de consequências cada vez mais difíceis de controlar, preparando o terreno para os acontecimentos que serão explorados no retorno da série.

Os dados mostram que a terceira parte teve menos visualizações do que a segunda, mas acumulou mais horas assistidas. Isso não significa necessariamente que mais pessoas tenham acompanhado os episódios: a duração total consumida também influencia a métrica.

O que acontece na quarta parte de Lupin?

A nova história se passa quatro anos depois dos acontecimentos da terceira parte. Assane está na prisão e pretende cumprir sua sentença para, posteriormente, reencontrar a família no Senegal. O plano, porém, começa a desmoronar quando surge um anúncio misterioso assinado por “Lupin”, que promete uma série de roubos simultâneos a museus.

Apesar das medidas de segurança, os crimes acontecem. As evidências passam a apontar para Assane, e imagens de câmeras de vigilância o mostram em um museu durante um dos roubos, no qual o capitão Belkacem fica gravemente ferido.

Diante da situação, o protagonista precisa escapar da prisão, provar que não é responsável pelos crimes e descobrir quem está usando o nome de Lupin para executar os assaltos. Para isso, ele terá de voltar a recorrer à identidade que construiu como ladrão, mesmo quando cada novo movimento pode aumentar as suspeitas contra ele.

A trama mantém o conflito central da série: Assane usa suas habilidades para enfrentar adversários poderosos, mas precisa lidar com os efeitos de suas escolhas sobre a própria família.

Quem está no elenco da série da Netflix?

Omar Sy retorna como Assane Diop. Também estão confirmados nomes conhecidos das partes anteriores, como Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine e Laïka Blanc-Francard.

A série foi criada por George Kay e se inspira livremente nas histórias de Arsène Lupin, personagem que ganhou notoriedade na literatura francesa por sua capacidade de elaborar roubos engenhosos e assumir diferentes identidades.

Embora a produção utilize referências dos livros, Assane é um personagem contemporâneo, com motivações próprias e uma história familiar que orienta suas decisões. A busca por justiça pelo pai é um dos principais elementos que conectam os golpes ao drama pessoal do protagonista.

Série tem 98% de aprovação da crítica

Além dos números de audiência, Lupin registra 98% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, agregador que reúne avaliações de profissionais especializados.

O índice geral não deve ser confundido com a nota de cada parte: individualmente, a primeira alcançou 98%, a segunda ficou com 96% e a terceira chegou a 100% de aprovação no levantamento do site.

A recepção acompanha uma proposta que combina elementos de suspense policial, drama familiar e histórias de assaltos. Em vez de depender apenas da investigação dos crimes, a narrativa também explora as identidades falsas de Assane, os conflitos com a polícia e a relação entre o protagonista e aqueles que ele tenta proteger.

Com a quarta parte, a série retoma esses elementos em uma trama na qual o nome de Lupin passa a ser usado por outra pessoa, criando uma nova ameaça para o protagonista.

Vale a pena?

Para quem gosta de séries policiais com golpes elaborados, disfarces e reviravoltas, Lupin reúne elementos que ajudam a explicar sua repercussão internacional.

A história combina mistérios que avançam ao longo dos episódios com conflitos pessoais, enquanto Omar Sy conduz a trama como um protagonista que precisa antecipar os movimentos dos adversários.

A quarta parte também parte de uma situação diferente das anteriores: Assane começa preso e precisa provar que não é responsável por crimes que levam sua assinatura.

O conflito entre a necessidade de escapar, a tentativa de limpar o próprio nome e a proteção da família abre caminho para uma nova sequência de estratégias e confrontos.

Os oito episódios chegam à Netflix em 23 de outubro de 2026.