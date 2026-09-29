Minissérie de sucesso da Netflix soma 629 milhões de horas assistidas

Com oito episódios e uma trama repleta de segredos, uma minissérie da Netflix continua entre as produções mais assistidas da plataforma e pode ser uma opção para quem procura o que assistir durante a semana.

Lançada em 2024, A Grande Ilusão já acumula 98,2 milhões de visualizações e 629,8 milhões de horas assistidas na plataforma de streaming.

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Baseada na obra de Harlan Coben, a história acompanha uma mulher que vê imagens do marido, dado como morto, em uma câmera escondida e passa a investigar um mistério que coloca em dúvida tudo o que acreditava saber.

Série da Netflix acumula milhões de visualizações

Lançada na primeira semana de janeiro de 2024, A Grande Ilusão chegou ao catálogo da Netflix como mais uma adaptação de sucesso da obra de Harlan Coben.

Desde então, a minissérie acumulou 98,2 milhões de visualizações e aproximadamente 629,8 milhões de horas assistidas, consolidando sua presença entre os títulos mais populares da plataforma.

Atualmente, a produção ocupa a 13ª posição entre as séries mais vistas da história da Netflix, depois de já ter figurado entre as dez primeiras colocadas.

O desempenho demonstra o alcance da história, que aposta em mistérios interligados, personagens com passados conturbados e revelações que modificam a percepção do público ao longo dos episódios.

A produção também integra o conjunto de adaptações audiovisuais dos romances de Coben, conhecido por narrativas policiais marcadas por desaparecimentos, tragédias e segredos que ressurgem quando tudo parece resolvido.

Uma câmera revela algo que parecia impossível

A trama acompanha Maya Stern, interpretada por Michelle Keegan, uma ex-piloto de operações especiais que tenta reconstruir a vida depois de perder o marido, Joe, vivido por Richard Armitage. Além de enfrentar o luto, ela precisa cuidar da filha de dois anos e lidar com as consequências de acontecimentos traumáticos.

A rotina da protagonista muda quando ela verifica as imagens de uma câmera escondida em um porta-retratos eletrônico instalado em casa. Nas gravações, Maya vê Joe brincando com a filha, embora acredite que ele tenha sido assassinado meses antes.

Chocada com o que encontrou, ela passa a questionar a própria percepção dos acontecimentos e procura respostas. O caso também se conecta à investigação conduzida pelo detetive Sami Kierce, interpretado por Adeel Akhtar, responsável por apurar a morte de Joe.

O que começa como uma tentativa de compreender uma gravação inexplicável se transforma em uma investigação cada vez mais complexa. Conforme Maya procura respostas, surgem novas dúvidas sobre pessoas próximas, acontecimentos do passado e os motivos por trás das tragédias que atingiram sua família.

Mistérios familiares e reviravoltas movimentam a história

A investigação não se limita à morte de Joe. A protagonista também precisa lidar com a perda da irmã e com os conflitos envolvendo a família Burkett, especialmente Judith, sua sogra interpretada por Joanna Lumley.

Poderosa e influente, Judith mantém uma relação difícil com Maya, que nunca parece corresponder às expectativas da família. Ao mesmo tempo, os segredos que cercam os Burkett ampliam a lista de suspeitos e tornam cada descoberta potencialmente perigosa.

A narrativa também acompanha os problemas pessoais de Sami Kierce e apresenta outros personagens ligados à investigação, incluindo Corey Rudzinski, interpretado por Laurie Kynaston. Aos poucos, diferentes histórias passam a se cruzar, criando uma rede de suspeitas na qual confiar nas pessoas se torna cada vez mais difícil.

Como em outras adaptações de Harlan Coben, acontecimentos aparentemente isolados acabam conectados. A cada nova informação, a história apresenta outra possibilidade para explicar o mistério central, mantendo a investigação em movimento até os momentos finais.

O que esperar dos oito episódios?

Com oito capítulos e duração média de 40 minutos cada, A Grande Ilusão tem cerca de cinco horas e 20 minutos de conteúdo, considerando a duração aproximada dos episódios. Isso permite organizar uma maratona ao longo da semana, com um capítulo por dia e tempo para acompanhar a investigação sem precisar reservar várias horas consecutivas.

A estrutura aposta em revelações frequentes e encerramentos que estimulam o espectador a continuar assistindo. A atuação de Michelle Keegan é um dos destaques da produção, sustentando uma protagonista marcada pelo luto, pela desconfiança e pelos traumas de sua experiência militar.

Adeel Akhtar e Joanna Lumley também ajudam a construir os conflitos que cercam a investigação, enquanto a presença de diversos personagens amplia as possibilidades do mistério. A direção de David Moore e Nimer Rashed aposta em tons sóbrios e em uma atmosfera que acompanha a ansiedade e a incerteza vividas pelos protagonistas.

Embora a quantidade de subtramas e as sucessivas reviravoltas possam tornar alguns momentos repetitivos, a minissérie mantém o foco na busca por respostas. O desfecho reúne as principais pistas e apresenta uma revelação que muda a compreensão dos acontecimentos anteriores.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de suspense policial, mistérios familiares e histórias com revelações inesperadas, A Grande Ilusão é uma opção para incluir na lista de séries da Netflix.

A produção não reinventa a fórmula das adaptações de Harlan Coben, mas combina investigação criminal, conflitos pessoais e um elenco que sustenta a narrativa.

A trama pode apresentar coincidências excessivas e prolongar alguns mistérios, porém encontra força na curiosidade em torno do destino de Maya e na tentativa de compreender o que realmente aconteceu com seu marido.

Com oito episódios, a minissérie também funciona para quem deseja aproveitar o tempo livre durante a semana sem começar uma produção com dezenas de capítulos. Para fugir do tédio e acompanhar uma história cheia de suspeitas, A Grande Ilusão reúne os elementos de um suspense que convida o público a desconfiar de tudo até o final.

Veja o trailer de A Grande Ilusão!