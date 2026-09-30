Filme de ação da Netflix soma 230 milhões de views com elenco famoso

Nem sempre é preciso reservar uma noite inteira para encontrar um filme capaz de tirar o espectador da rotina. Para quem quer aproveitar o tempo livre com uma aventura repleta de perseguições, golpes e reviravoltas, a Netflix tem uma produção que reúne três grandes nomes de Hollywood e acumula números expressivos de audiência.

Lançado em 2021, Alerta Vermelho soma 230,9 milhões de visualizações e ocupa a segunda posição entre os filmes em inglês mais populares da história do streaming.

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Estrelado por Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, o longa combina ação, suspense e comédia em uma trama de crimes internacionais. Com 118 minutos de duração, a produção é uma opção para quem procura entretenimento sem precisar começar uma maratona de vários episódios. O filme também registra 94% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

Filme da Netflix acumula 230 milhões de visualizações

Mesmo anos após a estreia, Alerta Vermelho continua entre os títulos de maior audiência da plataforma. De acordo com os números divulgados pela Netflix, o longa alcançou 230,9 milhões de visualizações e acumulou 454,2 milhões de horas assistidas.

O resultado coloca a produção na segunda posição entre os filmes em inglês mais populares do serviço, atrás apenas de Guerreiras do K-Pop. O desempenho chama a atenção também pelo investimento: dirigido por Rawson Marshall Thurber, o filme teve orçamento de aproximadamente US$ 200 milhões, valor que o colocou entre as produções mais caras da plataforma na época do lançamento.

Além dos números, o elenco é um dos principais atrativos da aventura. Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds protagonizam uma história que combina confrontos físicos, planos elaborados e situações em que nem sempre é possível confiar nas intenções dos outros personagens.

Trama reúne agente do FBI e dois ladrões

Em Alerta Vermelho, o agente do FBI John Hartley, interpretado por Dwayne Johnson, recebe a missão de localizar e capturar O Bispo, uma das criminosas mais procuradas do mundo, especializada em roubos de obras de arte.

Para cumprir seu objetivo, Hartley acaba envolvido em uma aliança improvável com Nolan Booth, vivido por Ryan Reynolds, um ladrão habilidoso que também está na mira das autoridades. O plano exige que os dois trabalhem juntos para impedir os próximos movimentos da criminosa interpretada por Gal Gadot.

A missão, no entanto, está longe de sair como planejado. Entre golpes, perseguições e mudanças inesperadas de alianças, os protagonistas percorrem diferentes partes do mundo e enfrentam situações que colocam seus planos à prova.

A relação entre o investigador e os dois ladrões movimenta a narrativa, que explora a desconfiança entre os personagens e as tentativas de cada um de antecipar os passos dos adversários.

Elenco famoso mistura ação e humor

A presença de três estrelas de Hollywood é um dos elementos centrais do filme. Dwayne Johnson interpreta um agente preparado para confrontos físicos, enquanto Ryan Reynolds acrescenta humor à história com as provocações e respostas rápidas de Nolan Booth.

Gal Gadot, por sua vez, interpreta uma ladra calculista que desafia os planos dos outros protagonistas e ocupa uma posição decisiva na disputa. A personagem ajuda a manter a tensão sobre os rumos da operação, já que as alianças mudam conforme os interesses entram em conflito.

A dinâmica entre os atores combina cenas de ação com diálogos bem-humorados, aproximando o longa das aventuras de assalto que apostam tanto na estratégia quanto no carisma dos personagens.

Produção aposta em perseguições e reviravoltas

Dirigido por Rawson Marshall Thurber, o filme utiliza elementos conhecidos do gênero, como roubos elaborados, confrontos, frases de efeito e perseguições em diferentes cenários. A narrativa também brinca com os clichês dos filmes de ação e aventura, sem abandonar o ritmo acelerado.

A fotografia de Markus Förderer e a trilha sonora de Steve Jablonsky contribuem para a construção das sequências de tensão. As mudanças de cenário e os planos dos protagonistas ajudam a manter a história em movimento, enquanto o humor ameniza os conflitos entre os personagens.

Embora recorra a fórmulas familiares, a produção privilegia o entretenimento e a interação entre o trio principal, tornando a história uma opção para quem procura uma aventura descomplicada.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de suspense e ação, Alerta Vermelho combina roubos internacionais, perseguições, golpes e reviravoltas em uma história protagonizada por três atores conhecidos do público.

Com 118 minutos de duração, o longa também funciona para quem deseja assistir a um filme completo durante a noite ou aproveitar algumas horas livres sem se comprometer com uma série longa.

As 230,9 milhões de visualizações acumuladas e os 94% de aprovação do público informados no Rotten Tomatoes ajudam a dimensionar a repercussão da produção.

Para quem procura uma aventura que mistura ação e comédia, com um elenco famoso e uma trama de disputas e alianças inesperadas, o filme segue como uma opção no catálogo da Netflix.