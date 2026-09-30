Filme da Netflix domina audiência no TOP 1 com 16 milhões de views

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Para quem quer fugir do tédio e aproveitar o tempo livre com um suspense criminal, a Netflix tem um filme que vem chamando a atenção do público mundial. Inspirado em acontecimentos reais, Unabomber está atualmente no TOP 1 do ranking global de filmes em inglês da plataforma, com 16,4 milhões de visualizações na semana de 21 a 27 de setembro de 2026.

Apesar do desempenho expressivo entre os assinantes, a produção não conquistou a mesma recepção da crítica especializada. Com Russell Crowe e Jacob Tremblay no elenco, o longa revisita uma história criminal que marcou os Estados Unidos e aposta em uma investigação repleta de tensão psicológica.

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Filme da Netflix conquista o TOP 1 apesar das críticas

Dirigido por Janus Metz Pedersen, Unabomber conquistou o primeiro lugar no ranking global dos filmes em inglês mais assistidos da Netflix no período analisado, superando outros títulos populares do catálogo. Atualmente, o longa também ocupa a primeira posição do TOP 10 filmes mais vistos da Netflix no Brasil.

A avaliação da crítica, porém, foi menos favorável. No Rotten Tomatoes, o longa registra 28% de aprovação entre críticos, com base em 43 avaliações. Entre o público, o índice chega a 52%.

Parte das críticas aponta escolhas narrativas consideradas clichês e diálogos pouco inspirados. Mesmo com essas ressalvas, o desempenho na plataforma demonstra o interesse dos espectadores pela trama baseada em um caso real.

História real inspira suspense criminal da Netflix

A produção acompanha a trajetória de Theodore Kaczynski, conhecido por se tornar um dos criminosos mais notórios dos Estados Unidos. Considerado um jovem brilhante, ele ingressou em Harvard aos 16 anos e, posteriormente, teve sua história associada a uma série de crimes que mobilizou as autoridades norte-americanas.

Jacob Tremblay interpreta Kaczynski durante os anos acadêmicos, período em que a trama aborda os controversos experimentos psicológicos conduzidos por Henry Murray, personagem vivido por Russell Crowe.

Já Shailene Woodley interpreta Joanne Miller, investigadora envolvida na apuração federal do caso. O elenco também conta com Alexander Ludwig, Annabelle Wallis, Steven Ogg e Marc Menchaca.

Produção levou anos para chegar à Netflix

Anunciado originalmente em 2020, Unabomber passou por um longo período de desenvolvimento até chegar ao público. O roteiro é assinado por Sam Chalsen e Nelson Greaves, enquanto a direção ficou sob responsabilidade de Janus Metz Pedersen, cineasta que também dirigiu episódios de produções como True Detective e Andor.

O longa retrata a trajetória de Theodore Kaczynski, uma das figuras mais controversas do século XX, e combina acontecimentos de sua vida com a investigação que levou à sua captura.

A narrativa explora tanto a formação do criminoso quanto a operação conduzida pelas autoridades para localizá-lo, tendo como ponto de partida um caso real que marcou a história dos Estados Unidos.

Quais são os filmes mais assistidos da Netflix?

Além de Unabomber, outros títulos aparecem entre os dez filmes em inglês mais vistos da Netflix na semana de 21 a 27 de setembro de 2026. Confira o ranking:

Unabomber — 16,4 milhões de visualizações

— 16,4 milhões de visualizações Conforme a Música — 7,3 milhões de visualizações

— 7,3 milhões de visualizações Um Filme Minecraft — 7 milhões de visualizações

— 7 milhões de visualizações Rebelião — 4,4 milhões de visualizações

— 4,4 milhões de visualizações O Homem que Sussurra — 4 milhões de visualizações

— 4 milhões de visualizações Adão Negro — 3,5 milhões de visualizações

— 3,5 milhões de visualizações The Ministry of Ungentlemanly Warfare — 3,4 milhões de visualizações

— 3,4 milhões de visualizações Por Que Eu Me Casei de Novo? — 3,1 milhões de visualizações

— 3,1 milhões de visualizações Guerreiras do K-Pop — 2,5 milhões de visualizações

— 2,5 milhões de visualizações Top Gun: Maverick — 2,5 milhões de visualizações

Entre os lançamentos recentes, O Homem que Sussurra, estrelado por Robert De Niro, registrou 33,4 milhões de visualizações nos três primeiros dias. Já A Última Casa, com Wagner Moura e Greta Lee, somou 27,5 milhões no primeiro fim de semana.

Veja o trailer de Unabomber!