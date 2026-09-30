Série esquecida da Netflix é uma boa pedida para esta quarta (30/09)

Nada como terminar setembro em grande estilo com uma boa série de suspense criminal. Mesmo em meio à correria da rotina, encontrar uma produção envolvente, com episódios que prendem a atenção e mistérios capazes de surpreender até o fim, pode ser a escolha ideal para aproveitar o tempo livre nesta quarta-feira, 30.

Na Netflix, Corpo em Chamas é uma opção para quem procura uma história intensa, marcada por reviravoltas e segredos obscuros. Lançada em 2023, a minissérie espanhola acabou sendo esquecida por parte do público após sua estreia, mas merece ser revisitada.

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Inspirada em um caso real que chocou Barcelona, a produção combina assassinato, traição amorosa e corrupção policial em uma investigação na qual as aparências escondem muito mais do que revelam.

Com oito episódios de aproximadamente 50 minutos cada, a obra também é uma alternativa para quem deseja começar e terminar uma série sem comprometer vários dias da rotina. O formato enxuto, aliado ao suspense constante, transforma a produção em uma espécie de joia escondida do catálogo do streaming.



Um assassinato que esconde segredos perturbadores

Em Corpo em Chamas, a morte brutal de um policial dá início a uma investigação repleta de contradições. Em 2017, o corpo de Pedro, interpretado por José Manuel Poga, é encontrado completamente carbonizado no porta-malas de um carro, nos arredores de Barcelona, na Espanha.

As suspeitas recaem sobre Rosa, vivida por Úrsula Corberó, namorada da vítima, e Albert, personagem de Quim Gutiérrez, amante dela. Os três trabalhavam na polícia, e o relacionamento entre eles era atravessado por conflitos, mentiras e situações de violência.

À medida que as investigações avançam, as versões apresentadas pelos suspeitos entram em conflito. Acusações mútuas, manipulações psicológicas e revelações inesperadas ampliam o mistério em torno do crime, enquanto a repercussão pública transforma o caso em um escândalo policial e judicial.

A história real que inspirou a minissérie

A trama é inspirada no caso conhecido como Crimen de la Guardia Urbana, que ganhou repercussão na Espanha em 2017. Os restos mortais carbonizados de Pedro Rodrigues foram encontrados no porta-malas de um veículo, e a identificação só foi possível por meio do chassi do carro.

Rosa Peral e Albert López se tornaram os principais suspeitos e passaram a apresentar versões conflitantes sobre o assassinato. Enquanto Rosa afirmava ter sido coagida a não revelar que Albert havia invadido sua casa e matado seu companheiro, ele sustentava que Pedro já estava morto quando chegou à residência dela.

Em 2020, ambos foram condenados pelo crime. Rosa recebeu uma pena de 25 anos de prisão, enquanto Albert foi condenado a 20 anos.

A série ficcionaliza os acontecimentos e explora não apenas a investigação, mas também a complexa relação entre os envolvidos. A história ganhou repercussão por reunir elementos como um triângulo amoroso, disputas entre colegas de profissão e diferentes interpretações sobre o papel de Rosa no caso.

Elenco e produção apostam em suspense psicológico

Além de Úrsula Corberó, conhecida por La Casa de Papel, e José Manuel Poga, o elenco conta com Quim Gutiérrez como Albert. Também participam Isak Férriz, Eva Llorach, Sergi Cervera e Raúl Prieto.

A direção é assinada por Jorge Torregrossa e Laura Mañá, enquanto Laura Sarmiento, conhecida pelo trabalho em Intimidade, atua como showrunner e roteirista, ao lado de Carlos López e Eduard Sola.

Produzida pela Arcadia Motion Pictures e filmada em Barcelona, a minissérie combina drama policial e suspense psicológico para reconstruir os acontecimentos em torno do crime. A narrativa explora as contradições dos depoimentos e os conflitos pessoais que ajudam a compor o retrato dos personagens.

Vale a pena?

Sim! Para quem gosta de tramas de suspense e ação, Corpo em Chamas é uma opção para incluir na lista de produções a revisitar na Netflix. A combinação de investigação criminal, relacionamentos conturbados e reviravoltas mantém o mistério em evidência ao longo dos episódios.

Embora tenha sido lançada em 2023 e acabado esquecida por parte do público, a série continua sendo uma alternativa para quem procura uma história baseada em acontecimentos reais, com tensão crescente e personagens envolvidos em uma rede de acusações.

São oito episódios com duração média de 50 minutos, um formato adequado para uma maratona enxuta. Para quem deseja encerrar setembro com uma produção criminal intensa, a minissérie espanhola merece uma nova chance.