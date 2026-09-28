Tubarão é avistado em rua alagada e lembra filme no TOP 5 da Netflix

Um tubarão nadando em uma rua inundada de Nova Jersey, nos Estados Unidos, chamou a atenção nas redes sociais e trouxe à memória uma situação típica dos filmes de desastre.

O registro foi feito no sábado, 26, em Surf City, durante uma tempestade que provocou alagamentos na região costeira. A cena também lembra Ataque Brutal, filme de sobrevivência que aparece entre os cinco títulos mais vistos da Netflix em 2026, com 85,7 milhões de visualizações acumuladas em quatro semanas no TOP 10 da plataforma.

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No longa, um furacão devastador inunda uma cidade costeira e abre caminho para a entrada de tubarões em áreas habitadas.

Assim como no vídeo registrado nos Estados Unidos, a água transforma ruas e casas em ambientes inesperados para a presença desses animais. A diferença é que, no caso real, especialistas identificaram o peixe como um cação-espinho, espécie comum na região.

Tubarão é visto em rua alagada durante tempestade nos EUA

O flagrante aconteceu em Surf City, na ilha de Long Beach, em Nova Jersey. Um morador registrou o animal nadando pela água acumulada na rua, com a barbatana dorsal aparecendo perto da entrada da garagem de uma residência.

O vídeo foi confirmado por veículos jornalísticos como a emissora News 12 New Jersey e a ABC News, diferenciando o caso de montagens antigas que circulavam na internet com imagens falsas de tubarões em enchentes.

"Aquele é um tubarão?", pergunta uma mulher numa gravação do episódio. "Meu Deus, ele está vindo para cá!", continuou ela.

Apesar da aparência surpreendente da cena, especialistas identificaram o animal como um cação-espinho, espécie comum na região e que não possui dentes afiados.

A presença do peixe em uma área residencial está relacionada às condições climáticas. A costa foi atingida por uma tempestade do tipo nor'easter, que provocou forte ressaca marítima e fez as águas da baía de Barnegat avançarem sobre áreas habitadas.

🇺🇸 In the heavily flooded streets of Surf City, New Jersey, a shark was observed moving through the water, likely attempting to reach the ocean.. When the streets of New Jersey literally turn into an extension of the ocean. pic.twitter.com/Ifo8mo37mi — Pisklauren (@pisklauren) September 28, 2026

Filme com tubarões entra no TOP 5 dos mais vistos da Netflix

A situação registrada em Nova Jersey lembra a premissa de Ataque Brutal, filme de desastre natural e terror animal estrelado por Phoebe Dynevor, conhecida por Bridgerton. A produção acompanha moradores de uma cidade costeira que precisam lutar pela sobrevivência quando um furacão provoca inundações e leva tubarões para regiões urbanas.

No longa, o perigo não está apenas nas chuvas torrenciais e na destruição causada pela tempestade. Com ruas e casas tomadas pela água, os personagens também precisam enfrentar os predadores que passam a circular pelo ambiente inundado.

Entre as histórias acompanhadas pelo filme está a de uma jovem grávida que fica presa em um carro durante a enchente. Outros moradores também tentam sobreviver em meio à escuridão e aos detritos, enquanto a cidade enfrenta o colapso provocado pelo desastre.

A combinação de catástrofe climática e ataques de tubarões ajudou a impulsionar o desempenho do longa na plataforma.

De acordo com os números fornecidos pela plataforma, Ataque Brutal acumulou 85,7 milhões de visualizações em quatro semanas no TOP 10 da Netflix, sendo 37,3 milhões somente no primeiro fim de semana.

Os 10 filmes mais vistos da Netflix em 2026

O ranking reúne produções de diferentes gêneros, de histórias de suspense a filmes de ação e aventura. Com 85,7 milhões de visualizações, Ataque Brutal aparece entre os cinco primeiros colocados, atrás de quatro títulos que ultrapassaram a marca de 100 milhões.

1. Como Mágica — 144,9 milhões de visualizações

144,9 milhões de visualizações 2. Máquina de Guerra — 139,9 milhões de visualizações

139,9 milhões de visualizações 3. O Jogo do Predador — 118 milhões de visualizações

118 milhões de visualizações 4. Dinheiro Suspeito — 114,7 milhões de visualizações

114,7 milhões de visualizações 5. Ataque Brutal — 85,7 milhões de visualizações

85,7 milhões de visualizações 6. Mensagens para Isabelle — 84,3 milhões de visualizações

84,3 milhões de visualizações 7. A Última Casa — 82,1 milhões de visualizações

82,1 milhões de visualizações 8. 72 Horas em Miami — 72 milhões de visualizações

72 milhões de visualizações 9. O Homem que Sussurra — 69,3 milhões de visualizações

69,3 milhões de visualizações 10. Colisão: Acidente ou Homicídio? — 65 milhões de visualizações

Os números indicam o total de visualizações informado para cada produção no levantamento utilizado. A lista destaca a presença de Ataque Brutal entre os títulos de maior audiência da Netflix no período.

Filmes de tubarão exploram o medo de desastres naturais

A ideia de tubarões invadindo lugares inesperados é recorrente no cinema de suspense e terror. Em muitas dessas histórias, os animais deixam o ambiente marinho e passam a representar uma ameaça em cenários onde as pessoas normalmente não esperariam encontrá-los.

Em Ataque Brutal, a inundação causada pelo furacão transforma uma cidade costeira em um território hostil. Os moradores precisam enfrentar tanto os efeitos da catástrofe quanto a presença dos predadores, uma combinação que intensifica a sensação de perigo e limita as possibilidades de fuga.

Uma abordagem mais exagerada dessa premissa aparece na franquia Sharknado, conhecida por misturar tubarões, fenômenos climáticos extremos e situações absurdas. A série de filmes tornou-se um exemplo cult de produções trash que exploram o terror dos ataques de tubarões com uma proposta deliberadamente extravagante.

Embora sigam estilos diferentes, essas histórias compartilham um recurso narrativo: retirar os personagens de um ambiente seguro e colocá-los diante de uma ameaça inesperada. O vídeo registrado em Nova Jersey chamou a atenção justamente por mostrar, fora da ficção, um animal marinho circulando por uma rua alagada, uma imagem que parece saída de um roteiro de Hollywood.