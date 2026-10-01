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Filme escondido na Netflix possui apenas 83 minutos e 93% de aprovação

Suspense baseado em fatos reais transforma um interrogatório do FBI em uma história tensa

Beatriz Santos
Por
Filme possui apenas 83 minutos de puro suspense
Filme possui apenas 83 minutos de puro suspense - Foto: Divulgação

A quinta-feira já chegou, e encontrar tempo para assistir a um filme nem sempre é fácil em meio à rotina. Para quem quer aproveitar o tempo livre sem passar horas diante da tela, Reality é uma opção que combina suspense, acontecimentos reais e uma narrativa concentrada em apenas 83 minutos.

Disponível na Netflix, o longa lançado em 2023 conta com 93% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e reconstrói um caso que marcou a história recente dos Estados Unidos.

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Estrelado por Sydney Sweeney, o filme acompanha um interrogatório conduzido pelo FBI e transforma uma situação aparentemente simples em uma sequência de tensão crescente.

Em vez de apostar em grandes cenas de ação, a produção explora os diálogos, as contradições e o nervosismo de uma mulher confrontada por agentes federais dentro da própria casa.

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Filme curto da Netflix é baseado em uma história real

Em Reality, Sydney Sweeney interpreta Reality Winner, ex-integrante da Força Aérea dos Estados Unidos que trabalhava como tradutora para a Agência de Segurança Nacional (NSA).

Em 3 de junho de 2017, ela foi presa pelo FBI após o vazamento de um relatório sigiloso sobre possíveis interferências russas nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016.

A trama começa quando Winner retorna para casa e encontra agentes federais com um mandado para revistar a residência e o carro. Wallace Taylor (Marchánt Davis) e Justin C. Garrick (Josh Hamilton) conduzem o interrogatório, durante o qual tentam esclarecer o envolvimento da suspeita na divulgação do documento ao site de notícias The Intercept.

Ao longo dos 83 minutos, a tensão cresce conforme os agentes apresentam informações sobre o caso. O filme, que acabou escondido entre inúmeras opções no catálogo, acompanha as reações da protagonista e os detalhes da abordagem, enquanto o público tenta compreender as circunstâncias que levaram ao vazamento.

Sydney Sweeney interpreta ex-tradutora da inteligência americana

A história retratada no longa envolve um relatório que apontava ataques cibernéticos russos contra sistemas de registro de eleitores antes das eleições presidenciais de 2016. Ao ter contato com o documento durante seu trabalho, Winner decidiu divulgar as informações, segundo a reconstrução apresentada pela produção.

A NSA conseguiu rastrear a impressão do material até a tradutora, o que levou à investigação e à prisão. O caso também levantou discussões sobre segurança nacional, transparência, atuação da imprensa e os limites entre o interesse público e a divulgação de informações sigilosas.

A narrativa não se limita à reconstituição dos acontecimentos. Ao concentrar a ação no interrogatório, o filme também apresenta dilemas sobre as motivações da protagonista e as consequências de suas decisões, sem depender de uma estrutura tradicional de suspense policial.

Filme transforma transcrição real em suspense psicológico

A produção foi escrita e dirigida por Tina Satter, que adaptou para o cinema sua própria peça teatral, Is This a Room, apresentada originalmente em 2019. O texto foi construído a partir da transcrição do interrogatório de Winner, preservando elementos do diálogo registrado pelos agentes do FBI.

O longa foi filmado em apenas 16 dias e teve exibição no Festival de Berlim. A escolha de utilizar o diálogo original da abordagem contribui para a atmosfera de realismo e faz com que conversas aparentemente banais ganhem peso à medida que a investigação avança.

A preparação de Sydney Sweeney também envolveu o estudo de entrevistas e o contato com a verdadeira Reality Winner. A interpretação da atriz e o trabalho de direção receberam elogios da crítica, refletidos na aprovação de 93% registrada no Rotten Tomatoes.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de histórias de suspense baseadas em acontecimentos reais e procura algo diferente para assistir durante a semana, Reality pode ser uma boa escolha. Com apenas 83 minutos, o filme oferece uma experiência concentrada, sem exigir uma maratona longa para acompanhar o desenrolar do caso.

A produção também pode interessar a quem gosta de tramas que levantam questões sobre política, imprensa, segurança nacional e responsabilidade individual. Em vez de recorrer a reviravoltas exageradas, o longa constrói sua tensão a partir de um interrogatório e das informações reveladas ao longo da conversa.

Para quem quer fugir do tédio e aproveitar o tempo livre com uma história curta, envolvente e inspirada em fatos reais, o filme é uma opção que merece entrar na lista.

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