Bahia se destaca no Brasil CineMundi com dois projetos premiados

Noticiada na edição do último domingo, 27, de A TARDE, a presença de projetos da Bahia entre os selecionados para a 17ª edição do Brasil CineMundi celebrou a participação de três futuros longas baianos no evento que integra as atividades oferecidas pela 20ª edição da Mostra de Cinema de Belo Horizonte - CineBH.

O Brasil CineMundi promove encontros entre realizadores e potenciais parceiros da indústria cinematográfica, gerando pontes que garantem o suporte em diversos aspectos da longa estrada da produção cinematográfica.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dentre os vencedores anunciados na noite de domingo, diretamente do belíssimo Cine Theatro Brasil Vallourec, no coração da capital mineira, Sol a Pino, filme da produtora Saturnema Filmes com direção da cineasta Ana do Carmo e produção-executiva de Rubian Melo, bem como Em Nome do Pai e do Filho, longa de Gabriel Freire com produção de Marília Cunha, da Movie Ações Audiovisuais (MAA Filmes), foram contemplados com importantes incentivos para seguir no citado caminho até as telas de cinema.

Ficção premiada

Sol a Pino, filme de Ana do Carmo, participou da seção ‘Work in Progress’ do Brasil CineMundi e foi contemplado com apoio em serviços de pós-produção oferecido pela empresa The End.

Já em fase posterior às filmagens que aconteceram em Salvador, o prêmio vem em um ótimo momento para a produção baiana. Em entrevista ao A TARDE, Ana do Carmo pontuou a importância do evento de mercado e destaca uma relação direta com a proposta de seu filme.

“Diante da pergunta que o Brasil CineMundi propõe este ano, 'o que será do cinema latino-americano?, acredito que Sol a Pino também apresenta uma possibilidade de resposta: um cinema que imagina o futuro a partir dos nossos próprios territórios, que se permite experimentar com os gêneros e que coloca no centro das telas pessoas e afetos que historicamente estiveram às margens. Estar aqui com um filme de ficção científica negro, queer e feito na Bahia é também afirmar que nós fazemos parte desse futuro”, comemora Ana.

Doc baiano contemplado

20260927 - BELO HORIZONTE - MG - 20ª CineBH - - Foto Leo Lara/Universo Produção - Foto: Divulgação

Já o documentário Em Nome do Pai e do Filho, do diretor Gabriel Freire, participou do Brasil CineMundi na categoria ‘Doc Brasil’, tendo sido contemplado ao final do evento com o prêmio LINK, que consiste em um passe direto para o projeto participar do ‘DOC: LAB’, o laboratório do #LINK - Encontro de Indústria Ibero-Americano de Cinema Documentário, evento argentino, mas com atividade dentro do Festival do Rio, e que possui foco voltado para projetos documentais e de não ficção em desenvolvimento ou produção que estão prontos para dar um novo passo.

Marília Cunha, produtora do filme, destaca a importância do prêmio corroborando a proposta de cinema de sua produtora.

“O projeto de Gabriel se alinha com o conceito de cinema autoral em que a produtora MAA Filmes acredita e vem buscando entre cineastas do Brasil e da América Latina. A meta, hoje, é impulsionar a carreira de jovens diretores no cenário nacional, abrindo espaço para parcerias e consultorias com diretores estreantes da nova geração”, crava a produtora.

*O jornalista viajou para BH a convite da Universo Produção