Primeiro filme de Game of Thrones ganha data de estreia nos cinemas

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O universo de Game of Thrones vai chegar pela primeira vez aos cinemas com uma história centrada em um dos personagens mais importantes de Westeros. A Warner Bros. divulgou nesta terça-feira, 29, que Game of Thrones: A Conquista de Aegon estreará em 6 de junho de 2029.

O longa vai adaptar a história de Aegon, o Conquistador, rei Targaryen que utilizou seus dragões para dominar os Sete Reinos e iniciar a dinastia que, séculos depois, daria origem a personagens como Daenerys e Rhaenyra.

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Filme de Game of Thrones terá diretor de O Cavaleiro dos Sete Reinos

A direção ficará a cargo de Owen Harris, responsável por episódios da primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, incluindo o aclamado quinto capítulo, "In the Name of the Mother".

O roteiro será escrito por Beau Willimon, conhecido por seu trabalho nas séries House of Cards e Andor.

A Conquista de Aegon será o primeiro filme da franquia

Diferentemente de Game of Thrones, A Casa do Dragão e O Cavaleiro dos Sete Reinos, produções televisivas da HBO, o novo projeto levará o universo criado por George R. R. Martin para as telonas pela primeira vez.

A trama vai explorar a conquista de Westeros por Aegon Targaryen, acontecimento fundamental para a história do continente e para a formação da dinastia que ocupa um papel central nas produções da franquia.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o elenco de Game of Thrones: A Conquista de Aegon.