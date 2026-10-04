Leo Prates fala sobre apoio do Republicanos à presidência no 2º turno

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O deputado federal pela Bahia, Leo Prates (Republicanos), candidato à reeleição, revelou neste domingo, 4, os planos de apoio do partido na candidatura pela presidência da República, disputada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), caso haja um segundo turno.

“Em um segundo turno, o partido deve se reunir, e eu vou acompanhar coletivamente, até porque eu tive apenas um mês no partido. Quero agradecer a confiança no governo federal que nos aceitou como relator e no segundo turno vamos debater dentro do partido o que devemos fazer “, disse o parlamentar em entrevista à imprensa.

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Quando questionado sobre uma possível candidatura em 2028, o deputado federal não confirmou e nem negou a possibilidade.

O Republicanos já havia anunciado que se manteria neutro nas eleições, e que não iria compor chapa eleitoral com Flávio Bolsonaro. O PL vinha tentando conquistar apoio da legenda para fortalecer a candidatura do senador.

Em julho, o também deputado federal Márcio Marinho (Republicanos-BA) destacou que o momento exige prudência e que a cúpula nacional tem dialogado de forma constante sobre os rumos que vai tomar no plano federal.

Apoio à chapa

Questionado se estaria confiante na vitória de Ângelo Coronel (Republicanos) à vaga de senador, o parlamentar reforçou sobre o histórico das eleições na Bahia.

"Eu estou porque aqui na Bahia não tem uma tradição de eleger senadores de outra chapa. A Bahia costuma votar em uma chapa completa, então como estou confiante em ACM Neto, vai a chama toda", continuou ele.