Coronel recebe R$ 2 milhões do Republicanos na reta final da campanha

Siga o A TARDE no Google

O senador e candidato à reeleição Angelo Coronel entrou para o grupo que recebeu repasses milionários do fundo partidário. Na semana passada, o parlamentar recebeu três aportes que totalizaram R$ 2 milhões vindos da direção nacional do seu partido, o Republicanos. O valor se soma aos R$ 100 mil que já haviam sido doados pelo próprio Coronel.

Entre os principais nomes na disputa pelas duas cadeiras ao Senado, ele foi o último a entrar no grupo seleto de candidaturas milionárias.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Neste quesito, João Roma (PL) lidera com arrecadação de R$ 4,5 milhões, seguido de Jaques Wagner (PT) com R$ 3,2 milhões e Rui Costa (PT) com R$ 2,7 milhões.

O candidatos ao Senado na Bahia podem gastar até R$ 5.336.641,85, limite permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Um filho recebeu valores a mais; outro a menos

Coronel tem dois filhos na disputa eleitoral. O deputado federal e candidato à reeleição, Diego Coronel (Republicanos), recebeu uma doação de R$ 2 milhões do diretório nacional do partido.

Em via oposta, o deputado estadual e postulante à reeleição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Angelo Coronel Filho (Republicanos), teve um aporte de R$ 150 mil.

Pesquisa

Na pesquisa AtlasIntel / A TARDE divulgada no início do mês, Angelo Coronel aparece atrás dos seus principais adversários na disputa.

De acordo com o levantamento, a dupla petista Rui Costa e Jaques Wagner lideram as intenções de voto com 31,6% e 26,5% dos votos válidos, respectivamente. Em terceiro lugar aparece João Roma (PL) com 20,4% e em quarto surge Coronel, com 17,9%..

O levantamento entrevistou 1.804 pessoas, por meio de recrutamento digital, entre os dias 28 de agosto de 2026 e 2 de setembro de 2026. A margem de erro é de ±2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-08891/2026.