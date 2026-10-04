Helicópteros e drones reforçam segurança durante Operação Eleições na Bahia

Siga o A TARDE no Google

A Operação Eleições 2026 contará com uma estrutura reforçada de segurança na Bahia, com o emprego de aeronaves, drones e mais de 2,5 mil veículos durante o pleito.

A operação terá aeronaves do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar da Bahia,que ficarão de prontidão para reforçar o monitoramento do espaço aéreo e auxiliar na segurança dos eleitores.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além das aeronaves, veículos aéreos remotamente tripulados (drones) serão utilizados para monitorar áreas de votação e apoiar as equipes de segurança.

Ao todo, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) empregará mais de 2,5 mil veículos na operação, entre caminhões e embarcações.

Foto: Rafael Rodrigues/SSP

Operação Eleições 2026

A Secretaria da Segurança Pública empregará cerca de 34 mil policiais, peritos e bombeiros.

O esquema ainda contará com mais de 4.000 câmeras, aproximadamente 1.000 com os Sistemas de Reconhecimento Facial e de Placas Veiculares, além da ativação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Foto: Rafael Rodrigues/SSP

Domingo de eleições

Os brasileiros vão às urnas neste domingo, 4, para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e deputados distritais. Segundo a Justiça Eleitoral, cerca de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a participar do pleito.

A votação será realizada das 8h às 17h, no horário de Brasília. Caso haja segundo turno para presidente e governador, a nova votação está marcada para 25 de outubro.

Neste ano, cada eleitor poderá votar em até seis candidatos. Serão escolhidos presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores por estado, deputado federal e deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal.

As eleições vão definir os ocupantes dos cargos do Poder Executivo federal e estadual, além de renovar parte do Poder Legislativo.