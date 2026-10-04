ELEIÇÕES
Helicópteros e drones reforçam segurança durante Operação Eleições na Bahia
Aeronaves ficarão de prontidão para reforçar o monitoramento do espaço aéreo
A Operação Eleições 2026 contará com uma estrutura reforçada de segurança na Bahia, com o emprego de aeronaves, drones e mais de 2,5 mil veículos durante o pleito.
A operação terá aeronaves do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar da Bahia,que ficarão de prontidão para reforçar o monitoramento do espaço aéreo e auxiliar na segurança dos eleitores.
Além das aeronaves, veículos aéreos remotamente tripulados (drones) serão utilizados para monitorar áreas de votação e apoiar as equipes de segurança.
Ao todo, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) empregará mais de 2,5 mil veículos na operação, entre caminhões e embarcações.
Operação Eleições 2026
A Secretaria da Segurança Pública empregará cerca de 34 mil policiais, peritos e bombeiros.
O esquema ainda contará com mais de 4.000 câmeras, aproximadamente 1.000 com os Sistemas de Reconhecimento Facial e de Placas Veiculares, além da ativação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).
Domingo de eleições
Os brasileiros vão às urnas neste domingo, 4, para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e deputados distritais. Segundo a Justiça Eleitoral, cerca de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a participar do pleito.
A votação será realizada das 8h às 17h, no horário de Brasília. Caso haja segundo turno para presidente e governador, a nova votação está marcada para 25 de outubro.
Neste ano, cada eleitor poderá votar em até seis candidatos. Serão escolhidos presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores por estado, deputado federal e deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal.
As eleições vão definir os ocupantes dos cargos do Poder Executivo federal e estadual, além de renovar parte do Poder Legislativo.