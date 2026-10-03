AtlasIntel/A TARDE: Wagner e Rui mantêm liderança na corrida pelo Senado

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Os candidatos ao Senado pela Bahia na chapa do Partido dos Trabalhadores (PT), Rui Costa e Jaques Wagner, mantiveram a liderança na disputa pelas duas vagas no legislativo federal. Conforme pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada neste sábado, 3, Rui pontua 27,3%, enquanto Wagner alcança os 24,6% dos votos válidos.

Na terceira posição, aparece o candidato à reeleição, Angelo Coronel (Republicanos), sendo escolhido por 21,9% dos entrevistados pelo levantamento. Em quarto lugar, o presidente do PL na Bahia, João Roma (PL), foi apontado como a escolha de 21,2%. Professora Delliana (PSOL) fecha os mais bem colocados com 4,1% dos votos válidos.

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Rui Costa e Wagner são favoritos para o Senado - Foto: Divulgação

Em relação à última pesquisa AtlasIntel/A TARDE, Rui Costa decaiu 0.9 ponto percentual e Wagner avançou 0.2. No campo da oposição, Coronel cresceu 1 ponto percentual, enquanto João Roma registrou uma alta de 0.2.

Intenções de votos válidos para o Senado - Foto: Atlasintel

Primeiro e segundo voto para o Senado

A sondagem também fez um recorte do primeiro e segundo voto para o Senado. Rui aparece com folga como a primeira opção de voto, com 36,3% das intenções de voto, seguido por João Roma, que tem 27,8%.

1ª opção de voto ao Senado - Foto: Atlasintel

Quando o questionário pede para o eleitor revelar o segundo voto para o Senado, Jaques Wagner lidera com 31,2%, seguido por Angelo Coronel, citado por 27,8% dos eleitores.

2ª opção de voto ao Senado - Foto: Atlasintel

Eleições para o Senado

Eleitores dos 417 municípios baianos escolherão dois dos três senadores baianos no próximo domingo, 4.

São candidatos ao Senado os seguintes nomes:

Rui Costa (PT);

Jaques Wagner (PT);

Angelo Coronel (Republicanos);

João Roma (PL);

Professora Delliana (Psol);

Marcelo Carvalho (Rede);

Marcelo Santtana (DC);

Marcelo Millet (PCO);

Carlos Sodré (Mobiliza);

Gregório Gould (UP).

Pesquisa AtlasIntel/A TARDE

A pesquisa ouviu 2.199 eleitores na Bahia, no período de 27/09/2026 a 02/10/2026, com coleta via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

REGISTRO TSE: BA-05671/2026 e BR-01177/2026