Olívia Santana elogia estilo negociador de Jerônimo Rodrigues

A candidata a deputada federal, Olívia Santana (PCdoB), elogiou o estilo negociador do governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), nesta sexta-feira, 4, em Salvador.

Segundo a comunista, ao fazer um balanço positivo dos primeiros quatro anos de gestão do petista, ele teve o gestor que mais sentou na mesa de negociação com o funcionalismo e, assim, não enfrentou grandes greves.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Jerônimo teve o melhor diálogo possível com os servidores públicos do nosso Estado. Foi o governador que mais sentou em mesa de negociação, que mais respondeu positivamente, que não enfrentou grandes greves. Então, eu acredito que a população baiana saberá fazer a diferença. Jerônimo nunca deixou de correr a Bahia. Ele se elegeu governador e, mesmo assim, continuou percorrendo os municípios, entregando, fazendo entregas em todos os municípios baianos. Portanto, isso faz uma grande diferença na hora da votação", afirmou Olívia.

Olívia Santana quer garantir reeleição de Lula no 1º turno

Em conversa com a imprensa, Olívia ainda revelou o esforço da base aliada para a eleição do presidente Lula (PT) no primeiro turno, o que nunca aconteceu na história. Segundo a comunista, a chance de ampliação da eleição do mandatário na Bahia eleva a possibilidade, especialmente pelo fato de ele ter vindo a Salvador oito vezes apenas em 2026.

"Se tiver o segundo turno, nós vamos para o segundo turno. Lula nunca ganhou no primeiro turno. Estamos fazendo um esforço grande para que, nesta eleição, a gente consiga garantir essa vitória, ainda no primeiro turno, ampliando a votação dele na Bahia", iniciou.

"Ele que veio tantas vezes ao nosso estado. No segundo turno de 22, a Bahia deu mais de 6 milhões de votos a Lula. Esse ano, no primeiro turno, a gente trabalhou para emplacar uns 7 milhões de votos para Lula. Vamos ver se isso acontece e se a gente consegue resolver. E se não resolver no primeiro turno, nós vamos com tudo para o segundo turno para ganhar o nosso tetra", contou Olívia Santana.

"Esta eleição é desafio da civilização contra a barbárie", diz Olívia Santana

A postulante à Câmara Federal fez também uma análise do cenário eleitoral em todo o país. Para ela, esta eleição, em específico, segundo ela, é mais um desafio da civilização contra a barbárie.

"O Brasil merece desenvolvimento, merece um governo que verdadeiramente cuide do nosso povo, invista numa política nacional de desenvolvimento para a nossa nação, que distribua renda. Nós precisamos de um Congresso mais avançado do que aquele que nós temos, que ficou com carimbo de congresso inimigo do povo. Portanto, temos que apresentar de conquistas para o povo brasileiro", finalizou Olívia Santana.