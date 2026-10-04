Vídeo: Lula pede tranquilidade aos eleitores: "Vamos ganhar esse jogo"

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Candidato à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu tranquilidade aos eleitores e apoiadores que vão votar no primeiro turno das eleições gerais deste domingo, 4. Em vídeo publicado pela primeira-dama, Janja Silva, o petista mandou um breve recado.

“Todo mundo muito tranquilo. Os candidatos aos deputados federais, os candidatos estaduais e nossos candidatos, senadores e os candidatos a governadores, todas as pessoas do time do Lula, torcida e jogadores, de cabeça erguida porque nós vamos ganhar esse jogo”, disse.

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Confira vídeo:

O registro aconteceu antes de Lula ir às urnas na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, ABC Paulista.

Em seguida, o presidente deve seguir para a capital paulista, onde vai acompanhar a apuração dos votos das eleições.