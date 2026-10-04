Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

Vídeo: Lula pede tranquilidade aos eleitores: "Vamos ganhar esse jogo"

Presidente demonstrou confiança em conteúdo publicado pela primeira-dama Janja Silva

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Lula durante comício em Belém, na segunda-feira, 29
Lula durante comício em Belém, na segunda-feira, 29 - Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

Candidato à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu tranquilidade aos eleitores e apoiadores que vão votar no primeiro turno das eleições gerais deste domingo, 4. Em vídeo publicado pela primeira-dama, Janja Silva, o petista mandou um breve recado.

“Todo mundo muito tranquilo. Os candidatos aos deputados federais, os candidatos estaduais e nossos candidatos, senadores e os candidatos a governadores, todas as pessoas do time do Lula, torcida e jogadores, de cabeça erguida porque nós vamos ganhar esse jogo”, disse.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Confira vídeo:

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Janja Silva (@janjalula)

Leia Também:

ENTENDA O IMPACTO

Qual a diferença entre votos brancos e nulos nas eleições?
Qual a diferença entre votos brancos e nulos nas eleições? imagem

VÍDEOS

Eleições na Bahia: abertura de portões tem filas, atrasos e correria
Eleições na Bahia: abertura de portões tem filas, atrasos e correria imagem

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro registra voto no Rio e segue para apuração
Flávio Bolsonaro registra voto no Rio e segue para apuração imagem

O registro aconteceu antes de Lula ir às urnas na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, ABC Paulista.

Em seguida, o presidente deve seguir para a capital paulista, onde vai acompanhar a apuração dos votos das eleições.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições 2026 Lula primeiro turno

Relacionadas

Mais lidas