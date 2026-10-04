Qual a diferença entre votos brancos e nulos nas eleições?

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Os brasileiros vão às urnas neste domingo, 4, para escolher deputados estaduais, federais, distritais (no caso do Distrito Federal), senadores, governadores, além do presidente da República.

No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 e jovens de 16 e 17 anos.

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Mesmo assim, o eleitor tem o direito de não escolher um candidato ao votar em branco ou anular seu voto.

Impactos dos votos nulos e brancos

A diferença entre votar em branco ou nulo é a maneira como se invalida o voto. O impacto no pleito é a diminuição da quantidade de votos válidos que um candidato precisa para ser eleito.

Como ambos os votos são considerados inválidos, não são contabilizados para eleger um candidato.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votos em branco e nulos servem apenas como “registro da insatisfação do eleitorado com os candidatos na disputa”.

Afinal, qual a diferença?

Voto branco

Esse pode ser encontrado na urna eletrônica, na tecla “branco” e representa a insatisfação do eleitor com os candidatos apresentados.

Voto nulo

O voto nulo é tido como uma manifestação de protesto contra os candidatos do pleito. Ele pode ser contabilizado quando o eleitor aperta qualquer número que não representa um candidato, como “00”, por exemplo.

Nulos e brancos não vão para o candidato que está ganhando

A Justiça Eleitoral não contabiliza os votos brancos e nulos para o resultado da eleição. Além disso, não é possível anular uma eleição com esses votos.

É importante destacar também que brancos ou nulos não vão para o candidato que está à frente na disputa, nem para um partido político específico.

Em contrapartida, é possível registrar o “voto de legenda” na escolha de vereadores, deputados estaduais, federais ou distritais.

Essa modalidade permite que, ao teclar o número de um partido na urna eletrônica, o voto do eleitor seja encaminhado para a legenda de sua escolha, sem especificar um candidato.