ELEIÇÕES 2026
Celular, alto-falante e mais: veja lista de itens proibidos nas urnas
Cola eleitoral e camisas que manifestam a preferência estão permitidas
O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 acontece neste domingo, 4, e eleitores precisam ficar atentos aos itens que estão proibidos nas urnas para evitar transtornos e punições.
A chamada cola eleitoral com os números das candidaturas escolhidas é permitida e, inclusive, recomendada, para evitar confusão e demora. Além disso, o cidadão pode expressar a preferência de forma silenciosa, através de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas.
No entanto, algumas condutas são proibidas, sobretudo sobre o que levar para dentro das cabines.
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Celulares e aparelhos de filmagem
É proibido entrar na cabine de votação com celular, máquina fotográfica, filmadora ou qualquer outro equipamento que possa comprometer o sigilo do voto.
Antes de votar, a eleitora e o eleitor devem deixar o aparelho com a mesa receptora, conforme orientação dos mesários. Quem se recusar a entregar o equipamento não poderá acessar a cabine de votação.
A regra busca impedir o registro de imagens ou vídeos da urna e preservar o sigilo da escolha, além de evitar situações em que o voto possa ser utilizado como forma de comprovação em eventuais práticas de compra de votos.
Aparelhos de som
O uso de alto-falantes e amplificadores de som também são proibidos, pois está enquadrado na chamada boca de urna, quando há tentativa de convencer ou pedir votos a eleitoras e eleitores que se dirigem à seção eleitoral.
Armas e munições
É proibido o transporte de armas e munições, não só nas cabines, mas em todo o território nacional, mesmo por parte de colecionadores, atiradores e caçadores. O descumprimento dessa norma acarretará a prisão em flagrante por porte ilegal de arma.
O porte de armas a menos de 100 metros da seção eleitoral só será permitido aos integrantes de forças de segurança quando autorizados ou convocados pela autoridade eleitoral competente, exceto nos estabelecimentos penais e unidades de internação.