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VOTAÇÃO

Eleições 2026: um candidato precisa de quantos votos para vencer no 1º turno

Entenda como é feito o cálculo dos votos para presidente e governador

Edvaldo Sales
Por
Entenda como é feito o cálculo dos votos para presidente e governador
Entenda como é feito o cálculo dos votos para presidente e governador - Foto: Antonio Augusto | TSE
Eleições 2026

As eleições de 2026 acontecem neste domingo, 4, e para ganhar no primeiro turno os candidatos a presidente e governador precisam ter mais da metade dos votos válidos.

Na prática, isso significa que não existe um número fixo de votos necessário para vencer. A quantidade muda de acordo com o total de votos válidos registrados em cada eleição.

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Os votos válidos são aqueles dados aos candidatos. Votos brancos e nulos não entram nessa conta.

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Como é feito o cálculo?

Para saber a quantidade necessária, é preciso considerar o total de votos válidos e calcular mais da metade desse número.

Ou seja, se uma eleição tiver 10 milhões de votos válidos, o candidato precisará de mais de 5 milhões + 1 de votos para ser eleito no primeiro turno. Essa regra é chamada de maioria absoluta, e o candidato precisa superar a metade dos votos válidos.

A regra da maioria absoluta no primeiro turno vale para:

  • Presidente da República;
  • Governador.

Caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta no primeiro turno, os dois mais votados disputam o segundo turno. Assim, vence quem obtiver a maioria dos votos válidos nessa segunda votação.

O que os votos nulos e brancos representam?

Os votos brancos e nulos são registrados pela Justiça Eleitoral, mas não são considerados votos válidos e, portanto, não entram no cálculo usado para definir o vencedor.

Devido a isso, afirmar que um candidato precisa de “50% dos votos” pode causar confusão, pois a conta é feita sobre os votos válidos, e não sobre todos os votos registrados na urna.

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