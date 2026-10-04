ELEIÇÕES
Eleições 2026: 158,7 milhões de eleitores vão às urnas neste domingo
Votação começa às 8h e termina às 17h
Os brasileiros vão às urnas neste domingo, 4, para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e deputados distritais. Segundo a Justiça Eleitoral, cerca de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a participar do pleito.
A votação será realizada das 8h às 17h, no horário de Brasília. Caso haja segundo turno para presidente e governador, a nova votação está marcada para 25 de outubro.
Quais cargos serão escolhidos
Neste ano, cada eleitor poderá votar em até seis candidatos. Serão escolhidos presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores por estado, deputado federal e deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal.
As eleições vão definir os ocupantes dos cargos do Poder Executivo federal e estadual, além de renovar parte do Poder Legislativo.
Ordem de votação
A Justiça Eleitoral definiu a seguinte ordem para a votação na urna eletrônica:
- Deputado federal — quatro dígitos;
- Deputado estadual ou distrital — cinco dígitos;
- Primeiro senador — três dígitos;
- Segundo senador — três dígitos;
- Governador — dois dígitos;
- Presidente da República — dois dígitos.
Como duas vagas estarão em disputa para o Senado em cada unidade da Federação, o eleitor deverá escolher dois candidatos ao cargo.
Recomendações para o eleitor
A Justiça Eleitoral orienta que os eleitores consultem antecipadamente o local de votação e verifiquem a situação eleitoral. Também é possível baixar o aplicativo e-Título.
Para facilitar o processo, a recomendação é levar anotados os números dos candidatos escolhidos. O uso de telefone celular dentro da cabine de votação continua proibido.
Antes de confirmar cada voto, o eleitor deve conferir na tela da urna a fotografia, o nome e o partido do candidato. Caso haja algum erro, é possível apertar a tecla "Corrige" e refazer a escolha.
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Perfil do eleitorado
As eleições de 2026 terão o maior eleitorado da história do Brasil. Dos 158,7 milhões de eleitores aptos, 141.321.493 possuem biometria cadastrada, o equivalente a 89,01% do eleitorado, segundo a Justiça Eleitoral.
O Tribunal Superior Eleitoral também registra 605,8 mil eleitores com 16 anos e pouco mais de 1 milhão com 17 anos. Nessas faixas etárias, o voto é facultativo.