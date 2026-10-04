Teve problema para votar? Veja o que fazer em cada situação

Deu erro no aplicativo do e-Título? Não achou a seção eleitoral ou teve problema com a biometria? O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) preparou uma estratégia especial de atendimento durante o primeiro turno das eleições 2026, que acontece neste domingo (04).



O objetivo é ajudar os eleitores na resolução de questões críticas, que acontecem principalmente nas primeiras horas do dia.



Em muitas situações, há procedimentos específicos de solução definidos pela Justiça Eleitoral. A orientação muda conforme o problema: alguns casos podem ser resolvidos na própria seção, enquanto outros exigem atendimento do TRE-BA ou acionamento de outros órgãos.

Como acionar o suporte do TRE-BA neste domingo de eleição?

O principal caminho de buscar suporte do TRE-BA será o Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE), pelo telefone (71) 3373-7000. O horário de atendimento é das 7h30 às 17h30.



Segundo o TRE-BA, o serviço poderá ser procurado para questões como consulta ao título eleitoral e ao local de votação, atendimento a mesários e orientações sobre justificativa de ausência.



A estrutura inclui ainda a Ouvidoria e o Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência Política contra a Mulher, que funcionarão das 8h às 17h, acompanhando o período de votação. A Ouvidoria receberá pedidos de informação, sugestões, elogios e manifestações relacionadas à violência política contra a mulher.



Para quem precisar de atendimento presencial, a orientação é se direcionar ao Central de Atendimento ao Público (CAP) do TRE-BA, que funcionará das 8h às 18h, na sede do Tribunal, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

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O plantão especial pode ainda orientar o eleitor sobre qual canal deve ser utilizado diante de denúncias e outras ocorrências eleitorais.



Veja a seguir o que fazer diante dos principais problemas que acontecem em dia de votação eleitoral.

Esqueci o título ou o e-Título não funciona. Posso votar?

Pode votar. O título eleitoral em papel não é obrigatório para votar. Qual é a orientação nesse caso? O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto aceito pela Justiça Eleitoral, como carteira de identidade, identidade social, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho física ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



Vale ressaltar que é aceito documento que esteja com a validade vencida, desde que ainda permita comprovar a identidade do eleitor.



Caso o problema seja apenas no aplicativo e-Título, basta utilizar outro documento oficial com foto.

O que fazer se o nome não aparecer no caderno da seção?

Esse é um dos casos em que o eleitor não deve sair do local imediatamente. A ausência do nome no caderno de votação não significa, por si só, que a pessoa esteja impedida de votar.



Pelas regras do TSE, o eleitor poderá votar se seus dados estiverem registrados no cadastro eletrônico da urna daquela seção, mesmo que o nome não conste no caderno físico.



Se os dados também não aparecerem no cadastro da urna, o eleitor deverá ser orientado a procurar a Justiça Eleitoral para verificar sua situação. A ocorrência também deve ser registrada pela mesa. Para casos como esse, a orientação é procurar primeiro o presidente da seção.

O que fazer quando a biometria não reconhece a digital?

O reconhecimento biométrico pode ser repetido. Se a digital continuar sem ser reconhecida, a mesa deverá seguir os procedimentos de identificação e contingência previstos pela Justiça Eleitoral.



A falha no reconhecimento da digital, portanto, não significa automaticamente que o eleitor perdeu o direito de votar. Antes de adotar qualquer outra medida, o primeiro passo é permanecer na seção e seguir as orientações do presidente da mesa.

O que acontece se a urna travar?

O eleitor não deve mexer no equipamento nem tentar resolver o problema por conta própria. Ao identificar uma falha, a mesa eleitoral deverá seguir os procedimentos de contingência definidos pela Justiça Eleitoral. Se necessário, uma equipe técnica pode ser acionada e o equipamento pode ser substituído por uma urna de contingência.

Nesses casos, a ordem de resolução do problema é a seguinte:



presidente da mesa → equipe técnica da Justiça Eleitoral → juiz eleitoral, conforme o problema.

Comecei a votar, me confundi e saí da cabine. Posso voltar?

Depende do estágio em que a votação foi interrompida. Se o eleitor sair sem confirmar nenhum voto, poderá retornar à mesma seção e concluir a votação até o encerramento dos trabalhos.



Se já tiver confirmado pelo menos um voto, deverá concluir os demais naquele momento. Caso se recuse a voltar à cabine, os votos já confirmados serão mantidos e os restantes serão registrados como nulos.



Caso tenha qualquer dificuldade durante a votação, o melhor caminho é comunicar o problema à mesa antes de deixar definitivamente a seção eleitoral.

Deu o horário máximo para votar e ainda estou na fila. O que fazer?

A votação termina às 17h, no horário de Brasília, mas quem já estiver na fila nesse momento continua tendo direito de votar.



A Justiça Eleitoral utiliza procedimentos para identificar as pessoas que estavam aguardando no horário do encerramento. Por isso, o ponto determinante não é conseguir chegar à urna antes das 17h, e sim estar na fila dentro do horário de votação.

O que fazer se o chefe não quiser liberar para votar?

O trabalhador que estiver em serviço no dia da eleição deve ter condições de exercer o direito de voto.



Ameaças de demissão, pressão para votar em determinada candidatura ou outras formas de constrangimento podem ser denunciadas às autoridades competentes. Nesses casos, é importante preservar elementos que possam ajudar na apuração, como mensagens, comunicados, áudios ou outros registros.

Para resolver, se o problema acontecer no ambiente de trabalho, o trabalhador pode denunciar ao Ministério Público do Trabalho. Se a situação envolver uma possível irregularidade eleitoral, a Justiça Eleitoral também poderá ser acionada.

Onde denunciar uma propaganda eleitoral irregular?

A Justiça Eleitoral disponibiliza canais destinados ao recebimento de denúncias sobre possíveis irregularidades de campanha. O eleitor também pode recorrer ao plantão do TRE-BA para receber orientação sobre o canal adequado para cada tipo de ocorrência.

O que fazer algo receber uma informação falsa?

Informações falsas sobre horário de votação, local da seção, funcionamento das urnas ou regras da eleição podem circular ao longo do dia e confundir o eleitor.



Antes de compartilhar esse tipo de conteúdo, a orientação é conferir a informação em canais oficiais da Justiça Eleitoral. Casos de desinformação sobre o processo eleitoral também podem ser comunicados pelos canais específicos mantidos pelo TSE.



Em caso de dúvida sobre o próprio local de votação ou situação do título, o eleitor também poderá buscar orientação diretamente no plantão do TRE-BA pelo (71) 3373-7000.

E se eu presenciar algo mais grave?

Situações que possam configurar crime eleitoral, violência, ameaça ou coação exigem tratamento diferente de uma simples dúvida sobre a votação.



Dentro do local de votação, a ocorrência pode ser comunicada inicialmente ao presidente da mesa, que poderá acionar as autoridades competentes conforme a gravidade.



O plantão do TRE-BA também poderá orientar eleitores sobre os canais adequados para registro de ocorrências eleitorais.

Problema não foi resolvido na própria seção eleitoral? Veja como falar com o TRE-BA

O eleitor deve acionar os canais de atendimento do TRE-BA, informados anteriormente, NAVE, Ouvidoria ou ir diretamente na Central de Atendimento ao Público (CAP).





Resumo para resolver problemas no dia da eleição