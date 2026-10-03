Saiba como votar nas eleições sem ter registrado a biometria

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Não ter a biometria registrada não impede o eleitor de votar nas eleições de 2026. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a exigência para participar da votação é estar com a situação eleitoral regular e apto a votar.

A regra vale tanto para o primeiro turno, marcado para 4 de outubro, quanto para o segundo turno, em 25 de outubro. Atualmente, cerca de 11% dos eleitores brasileiros ainda não possuem biometria cadastrada.

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O que acontece na hora da votação?

Quem tem as digitais registradas passa pela identificação biométrica antes de acessar a urna. O sistema utiliza a impressão digital para confirmar a identidade do eleitor.

Quando a digital não é reconhecida, a urna permite até quatro tentativas. Se nenhuma funcionar, o eleitor pode ser identificado por outro procedimento, informando o ano de nascimento.

Já quem não possui biometria cadastrada também pode votar. Nesses casos, estando com o título regular, a identificação é feita sem a conferência da impressão digital e com a informação do ano de nascimento.

Votação no exterior não utiliza biometria

Eleitores brasileiros que votam fora do país não passam pela identificação biométrica durante a votação. Para participar, é necessário estar regularmente inscrito e apto no Cadastro Eleitoral.

Quais dados fazem parte da biometria eleitoral?

O cadastro biométrico da Justiça Eleitoral reúne impressões digitais, fotografia e assinatura do eleitor. Esses dados são armazenados no Cadastro Eleitoral e utilizados em procedimentos de identificação.

Segundo o TSE, o sistema também contribui para encontrar possíveis duplicidades cadastrais e agilizar o atendimento e a identificação dos eleitores.