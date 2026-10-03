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POLÍTICA

Vorcaro diz ter ‘bala de prata’ que pode definir eleição presidencial

A existência do material teria sido mencionada a novos integrantes da equipe jurídica

Leilane Teixeira
Por
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master - Foto: Divulgação | Banco Master
Eleições 2026

Presos, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e o empresário Fabiano Zettel afirmaram a advogados que teriam uma espécie de “bala de prata” com potencial para repercutir na reta final da disputa pela Presidência da República.

O conteúdo do suposto trunfo não foi revelado e também não está claro, segundo os relatos publicados, se a informação envolveria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência.

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A informação foi publicada pela colunista Bela Megale, do jornal O Globo, nesta sexta-feira, 2.

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Existência do material

A existência do material teria sido mencionada a novos integrantes da equipe jurídica de Vorcaro e Zettel. Após tomarem conhecimento do relato, os advogados passaram a reavaliar a estratégia de defesa adotada até então.

Após a repercussão, a defesa de Vorcaro negou qualquer intenção de interferir no processo eleitoral. Em nota, afirmou que espera que o caso seja analisado sob o aspecto jurídico e que “refuta qualquer interesse em influenciar as eleições”.

Vorcaro permanece preso em Brasília, enquanto Zettel está detido em Potim, no interior de São Paulo.

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Banco MAster Daniel Vorcaro eleições 2026 Fabiano Zettel

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