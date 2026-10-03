Eleições levam cinco países a reforçar alertas para viagens ao Brasil

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Canadá, Reino Unido e Nova Zelândia reforçaram as orientações de segurança para seus cidadãos que estão ou pretendem viajar ao Brasil às vésperas das eleições gerais deste domingo, 4 de outubro.

Com as novas atualizações, cinco países passaram a adotar medidas ou reforçar recomendações relacionadas à segurança no Brasil durante o período eleitoral. Além dos três países, Estados Unidos e Austrália também emitiram orientações e adotaram medidas em suas representações diplomáticas.

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Canadá inclui eleições em alerta para viajantes

O governo do Canadá atualizou nesta sexta-feira sua página oficial de orientações para quem viaja ao Brasil.

O documento passou a reproduzir o alerta de segurança divulgado pela Embaixada dos Estados Unidos e ganhou uma seção específica sobre as eleições brasileiras.

A recomendação canadense considera a possibilidade de reuniões políticas, manifestações e reforço da segurançaantes, durante e depois da votação.

Os cidadãos são orientados a evitar locais com manifestações e grandes aglomerações, seguir as instruções das autoridades e acompanhar as informações divulgadas pela imprensa local.

Reino Unido alerta para protestos

O Reino Unido também modificou sua orientação oficial de viagem ao Brasil e incluiu informações sobre as eleições de 4 de outubro e eventos políticos.

Segundo o governo britânico, manifestações e protestos podem ocorrer em diferentes regiões do país sem aviso prévio.

A orientação também destaca que o cenário pode mudar rapidamente, recomendando atenção durante o período eleitoral.

Nova Zelândia mantém cautela elevada

A Nova Zelândia, por meio do SafeTravel, serviço oficial de informações para viajantes do governo, mantém uma recomendação de cautela elevada para viagens ao Brasil.

Entre as orientações estão cuidados adicionais com a segurança e atenção diante da possibilidade de protestos e manifestações.

EUA suspenderam atendimento consular

Antes das novas atualizações, os Estados Unidos haviam adotado uma medida mais concreta.

Nesta sexta-feira, 2, o país suspendeu os serviços consulares na Embaixada em Brasília e nos consulados americanos no Brasil. A decisão foi justificada por preocupações de segurança.

Cidadãos americanos que precisarem de atendimento emergencial foram orientados a não comparecer às instalações diplomáticas.

O Departamento de Estado informou que está trabalhando com autoridades brasileiras sobre as questões de segurança, mas não detalhou qual seria a ameaça nem informou quando o atendimento será retomado.

A suspensão ocorreu dois dias antes do primeiro turno das eleições. O eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro.

Austrália também suspendeu atendimento

A Austrália também suspendeu o atendimento em sua Embaixada e consulados no Brasil por preocupações de segurança.

Além disso, o governo australiano publicou orientações específicas para seus cidadãos, citando a possibilidade de ameaças terroristas e crimes violentos.

O país também alertou para a realização de manifestações políticas e grandes aglomerações antes, durante e depois das eleições.

Os australianos foram orientados a evitar áreas próximas às instalações diplomáticas dos Estados Unidos.

Cinco países reforçaram orientações

As movimentações ocorrem na reta final da campanha eleitoral brasileira e ampliam a atenção de governos estrangeiros sobre o período de votação.

Estados Unidos, Austrália, Canadá, Reino Unido e Nova Zelândia fazem parte do Five Eyes, aliança de compartilhamento de informações de inteligência entre os cinco países.

Até a última sexta-feira, 2, Estados Unidos e Austrália tinham confirmado a suspensão de atendimentos diplomáticos ou consulares. Canadá e Reino Unido atualizaram as recomendações para viajantes diante do período eleitoral, enquanto a Nova Zelândia mantém a orientação de cautela para cidadãos no Brasil.